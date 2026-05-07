Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor." dedi.

HABERİN ÖZETİ TCMB Başkanı Karahan: Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, temel önceliklerinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirterek, sıkı para politikasıyla enflasyondaki bozulmaya izin vermeyeceklerini ifade etti. TCMB Başkanı Fatih Karahan, temel önceliğin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu söyledi. Karahan, savaşın dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılıklarını değiştirmediğini belirtti. Sıkı para politikasıyla enflasyondaki bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Likidite gelişmelerine bağlı olarak ters swap işlemlerinin ihtiyaç halinde kullanılabileceği bir araç olarak korunduğunu dile getirdi. Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) işbirliğinde İstanbul Finans Merkezi'nde düzenleniyor.

Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) işbirliğinde, "Türkiye'nin Katılım Finans Vizyonu: Sürdürülebilir Büyüme, Dijital Dönüşüm ve Yeni Yatırım Modelleri" temasıyla İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) Ziraat Kuleleri Oditoryumu'nda düzenleniyor.

Karahan, zirve kapsamında düzenlenen özel oturumda yaptığı konuşmada, "Sıkı para politikasıyla, son dönemde enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz. Likidite gelişmelerine bağlı olarak ters swap işlemlerini ihtiyaç olması halinde kullanabileceğimiz bir araç olarak koruyoruz." diye konuştu.