‘Kazığımı izinsiz kullandı’ kavgasında 3 yaralı: 2’si tüfekle vuruldu, birinin kafası keserle yarıldı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde 53 yaşındaki H.N. evinin ve demir doğrama atölyesinin karşısında başlayan inşaatta çakılan kazıkların kendisine ait olduğunu ve izinsiz olarak alındığını iddia etti.

Bunun üzerine sinirlenen H.N. ile U.Ö. (42) ve Ü.G. (53) arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine tüfekle ateş eden H.N., karşısındaki iki kişiyi yaraladı. Yaşanan arbedede H.N. de keserle kafasından yaralandı.

Yaralanan 3 kişi ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılırken, ameliyata alınan U.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayda kafasından yaralanan ve 2 kişiyi tüfekle yaralayan H.N., polis tarafından gözaltına alındı. Ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan H.N., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.