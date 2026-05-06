Boşanma kavgası kanlı bitti! Kızı vurulan kayınvalide damadını öldürdü

Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşinin Çeliktepe Mahallesi'ndeki evine giden şahıs çıkan kavgada can verdi. İddiaya göre R.E (33) ile boşanması aşamasında olan karısı N.E (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.E. yanında getirdiği silahla eşi N.E'yi yaraladı. R.E. bu sırada evde bulunan N.E'nin kardeşi B.E ile annesi D.A'yı da darbetti.
Yaşanan arbede sırasında anne D.A. damadı R.E'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
R.E. yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybederken, N.E'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Polis ekiplerince olay yerinde yakalanan D.A. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.