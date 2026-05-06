Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşinin Çeliktepe Mahallesi'ndeki evine giden şahıs çıkan kavgada can verdi. İddiaya göre R.E (33) ile boşanması aşamasında olan karısı N.E (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.E. yanında getirdiği silahla eşi N.E'yi yaraladı. R.E. bu sırada evde bulunan N.E'nin kardeşi B.E ile annesi D.A'yı da darbetti.

HABERİN ÖZETİ Boşanma kavgası kanlı bitti! Kızı vurulan kayınvalide damadını öldürdü Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşinin evine giden bir şahıs, çıkan kavgada eşinin annesi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. R.E. (33) boşanma aşamasında olduğu eşi N.E. (26) ile tartışma yaşadı. R.E. yanında getirdiği silahla eşini yaraladı ve evde bulunan N.E.'nin kardeşi B.E. ile annesi D.A.'yı darbetti. Anne D.A. damadı R.E.'yi bıçakla yaraladı. R.E. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. N.E.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Olay yerinde yakalanan anne D.A. gözaltına alındı.

KAYINVALİDE DAMADI ÖLDÜRDÜ

Yaşanan arbede sırasında anne D.A. damadı R.E'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

R.E. yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybederken, N.E'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Polis ekiplerince olay yerinde yakalanan D.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.