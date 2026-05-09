A101’de yayımlanan yeni katalogda en dikkat çeken ürünlerin başında Kapaklı Dijital Piyano geldi. 12 Tonlu Tuşlu Kapaklı Dijital Piyano 12.999 TL, 4/4 Tam Boy Keman 2.699 TL’den satışa sunulacak. Sahte Para Dedektörü 649 TL, Portatif Kasa 599 TL, Para Kasası 549 TL’den satışa sunulacak. Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 749 TL, Kaydırmaz Banyo Paspas Takımı 379 TL, Kanatlı Kurutmalık 729 TL, Ütü Masası 1.349 TL, Duvar Saati 199 TL, Temizlik Seti 699 TL, Zigon Sehpa 3’lü 1.349 TL, Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 199 TL’den satışa sunulacak. Banyo ürünlerinden olan Sıvı Sabunluk Seti 2’li 249 TL, Klozet Fırçası 69,50 TL’den müşterileri bekleyecek. Otomobil ürünlerinden olan Araç İçi Havalı Şişme Yatak 1.599 TL, Dijital Hava Kompresörü 969 TL, Basınçlı Su Tabancası 299 TL, Akülü Takviye Cihazı 2.299 TL olacak. Peki A101’de bu perşembe neler geliyor? İşte, A101 7-14 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

HABERİN ÖZETİ 14 Mayıs A101 Aktüel Kataloğu 2026! Dik süpürge, buharlı ütü, nevresim seti, paspas takımı, cezve ve tost makinesi geliyor A101'in 7-14 Mayıs tarihleri arasındaki aktüel ürünler kataloğunda yer alan çeşitli ürünler ve fiyatları duyurulmuştur. Kapaklı Dijital Piyano 12.999 TL, 4/4 Tam Boy Keman 2.699 TL'den satışa sunulacak. 85'' Frameless 4K UHD Google QLED TV 49.999 TL, 55'' 4K Whale TV 18.999 TL, 50'' 4K Ultra HD Vidaa TV 18.499 TL olarak fiyatlandırılmıştır. Bulaşık Makinesi 15.999 TL, Çamaşır Makinesi 16.999 TL, 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 7.999 TL'den satışa çıkacaktır. APX7 200 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL, APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL, VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL'dir. 65'' Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 26.999 TL, 55'' Frameless UHD QLED WebOS TV 18.499 TL olarak listelenmiştir. RSX4 125 CC Maxi Scooter 59.990 TL, 125 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL, APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL'den satışa sunulacaktır.

A101 14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026



85'' Frameless 4K UHD Google QLED TV: 49.999 TL

Taşınabilir Bluetooth Hoparlör: 10.999 TL

55'' 4K Whale TV: 18.999 TL

50'' 4K Ultra HD Vidaa TV: 18.499 TL

32'' Frameless HD Whale OS 10 QLED TV: 7.999 TL

Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: 349 TL

Kablosuz Kulaklık: 699 TL

Akım Korumalı 5'li Uzatma Kablosu: 349 TL



Kumandalı 3'lü Spot LED Lamba: 249 TL

Tanklı Yazıcı: 6.499 TL

Bulaşık Makinesi: 15.999 TL

Çamaşır Makinesi: 16.999 TL

3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 7.999 TL

Mikrodalga Fırın: 2.999 TL

Overlok Makinesi: 8.999 TL

Elektrikli Cezve: 399 TL

Elektrikli Çay Makinesi: 1.499 TL

4 Dilim Tost Makinesi: 1.099 TL



Çok Fonksiyonlu Pişirici: 799 TL

Kahve ve Baharat Öğütücü: 649 TL

Seyahat Tipi Buharlı Ütü: 749 TL

Su Isıtıcı: 599 TL

Waffle Makinesi: 899 TL

5'in 1 Epilasyon Seti: 1.399 TL

Erkek Bakım Seti: 1.499 TL

Yağ Ölçerli Baskül: 379 TL

Saç Kurutma Makinesi: 1.199 TL



Kablolu Dik Süpürge: 1.699 TL

APX7 200 CC Benzinli Motosiklet: 99.990 TL

APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 54.990 TL

VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 79.990 TL

Şarjlı Polisaj Makinesi: 1.499 TL

Oto Araç İçi Buzdolabı: 2.799 TL

Basınçlı Yıkama Makinesi: 3.299 TL

Universal Motosiklet Brandası: 299 TL

Kumandalı 2'li LED: 369 TL

Motor İnterkom: 999 TL



Kask Bölmeli Motosiklet Çantası: 899 TL

Akü Takviye Cihazı: 2.299 TL

Oto Ön Cam Güneşliği: 429 TL

Vizee Seyahat Yastığı: 475 TL

Kablosuz Dijital Hava Kompresörü: 1.149 TL

Hızlı Kompresör: 849 TL

Bluetooth AUX FM Transmitter: 175 TL

Araç Süpürgesi: 399 TL

Oto CarPlay Multimedya: 2.199 TL

Basınçlı Su Tabancası: 299 TL

Araç İçi Havalı Şişme Yatak: 1.599 TL



Süper Emici Akıllı Sünger: 57,50 TL

Oto Yıkama Süngeri: 119 TL

Oto Telefon Tutucu: 159 TL

Dijital Hava Kompresörü: 969 TL

Oto Temizleme Süngeri: 69,90 TL

Oto Göğüs Onarım Aleti (Jel): 199 TL

Oto Yıkanabilen Toz Alma Fırçası: 89,50 TL

Oto Yıkama Eldiveni: 139 TL

Güneş Enerjili Üçgen Reflektör: 459 TL

Oto Parfümü + Çöp Kutusu: 75 TL



Park Numaratörü: 55 TL

LED Akıllı Ekran Ekranlı Oto İk Amalyans: 329 TL

Oto Araç Güneşlik Brandası: 569 TL

Oto Kauçuk Paspas: 499 TL

Araç İçi Düzenleyici / Bardak Tutucu: 99,50 TL

Araç İçi Bardaklık: 79,90 TL

Direksiyon Güneşliği: 119 TL

21 Vites Bisiklet: 6.999 TL

88 Tuşlu Kapaklı Dijital Piyano: 12.999 TL

4/4 Tam Boy Keman: 2.699 TL

Sahte Para Dedektörü: 649 TL

Portatif Kasa: 599 TL

Para Kasası: 549 TL

Para Sayma Makinesi: 4.699 TL

Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti: 749 TL

Lisanslı Kırlent: 179 TL

Yumuşak Dokulu Kaydırmaz Banyo Paspas Takımı: 379 TL

Minder: 99,50 TL

Koltuk Örtüsü: 249 TL

Punch Kırlent Kılıfı: 159 TL

Moda Renkler Külotlu Çorap: 99,50 TL

Kadın Dantelli Bralet: 99,50 TL

Kız/Erkek Çocuk Patik 3'lü: 45 TL

Spor Seyahat Çantası: 349 TL

A101 7 MAYIS PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ

65'' Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV: 26.999 TL

55'' Frameless UHD QLED WebOS TV: 18.499 TL

55'' Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV: 18.999 TL

55'' Smart Google TV: 21.999 TL

50'' 4K Whale TV: 15.999 TL

Hareketli Akıllı LED Ekran: 29.499 TL



32'' QLED TV: 8.999 TL

Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: 499 TL

Bluetooth Kulak İçi Kulaklık (Gürültü Önleyici): 699 TL

Alkalin AAA İnce Pil 4'lü: 64,50 TL

Alkalin AA Kalem Pil 4'lü: 64,50 TL

Onetouch 4021 Cep Telefonu: 1.599 TL

6 Programlı Bulaşık Makinesi: 14.999 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 15.999 TL

Doğrayıcı: 1.199 TL

Multi Blender Seti: 2.299 TL



Tost Makinesi: 2.299 TL

Türk Kahvesi Makinesi: 1.299 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 4.299 TL

Dikiş Makinesi: 5.799 TL

Stantlı Mikser: 2.999 TL

Çay Makinesi: 2.599 TL

Saç Maşası ve Düzleştirici İkisi Bir Arada: 999 TL

Toz Torbasız Süpürge: 6.499 TL

Buharlı Ütü: 3.299 TL



Şarjlı Dik Süpürge: 11.949 TL

Dikey Şarjlı Süpürge: 4.499 TL

RSX4 125 CC Maxi Scooter: 59.990 TL

125 CC Benzinli Motosiklet: 39.990 TL

APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 49.990 TL

Latte Minderli Oturma Grubu Seti: 4.250 TL

Metal Ayaklı Katlanır Bahçe Masası: 1.199 TL



Sky Katlanır Sehpa: 569,50 TL

Bambu Plastik Koltuk: 449 TL

Golf Koltuk: 319 TL

Truva Saksı 5 L: 19,50 TL

Truva Saksı 2 L: 29,50 TL

Truva Saksı 8,5 L: 69,50 TL

Truva Saksı 3,5 L: 45 TL

Aranjman Saksı 4,8 L: 139 TL



Aranjman Saksı 2 L: 99,50 TL

Ahşap Saksı 9 L: 199 TL

Ahşap Saksı 0,95 L: 99,50 TL

Ahşap Saksı 3,3 L: 159 TL

Büyük Boy Bahçe Seti 3'lü: 369 TL

Paslanmaz Solar LED'li Saplama Aydınlatma: 89,50 TL

Solar LED'li Alevli Saplama Aydınlatma: 169 TL

Solar Sensörlü Duvar Lambası: 269 TL

İzotermik Piknik Çantası 15 L: 349 TL

İzotermik Piknik Çantası 10 L: 289 TL

İzotermik Piknik Çantası 25 L: 469 TL

Kadın Dantelli Pijama Takımı: 379 TL

Kadın Takı Çeşitleri: 99,50 TL

Kadın Çanta: 499 TL

Mermer Mandal Toka 2'li: 99,50 TL



Yüksek Taban Aksesuarlı Sandalet: 199 TL

Yüksek Taban Baskılı Terlik: 199 TL

Soft Kaymaz Halı 120x180 cm: 799 TL

Soft Kaymaz Yolluk 80x300 cm: 849 TL

Soft Kaymaz Yolluk 80x150 cm: 449 TL

Kilim 100x150 cm: 349 TL

Fırfırlı Yatak Örtüsü Takımı: 999 TL



Pamuklu Pike Çift Kişilik: 399 TL

Pötikare Masa Örtüsü: 179 TL

Ayak Havlusu: 89,50 TL

Sofra Bezi: 69,50 TL

Ekose Masa Örtüsü: 89,50 TL

Peşkir Kurulama Bezi 3'lü: 55 TL

Bordürlü Yüz Havlusu: 109 TL

Bordürlü El Havlusu: 59,50 TL

Saçaklı Banyo Havlu Seti: 199 TL

Bordürlü Banyo Havlusu: 199 TL

Makyaj Masası Seti: 7.499 TL

12 V Kumandalı Akülü Araba: 8.199 TL

26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet: 6.499 TL

Hot Wheels Şehir Başlangıç Seti: 469 TL

Tekli Trenler: 419 TL

360 Dönen Yarış Seti: 649 TL



Oyuncak Almira Oturma ve Yemek Odası: 179 TL

Bingit İlk Arabam: 569 TL

Oyuncak Dans Eden Kalamar: 599 TL

Oyuncak Doktor Seti: 139 TL

Peluş Tavşan 30 cm: 349 TL

Oyuncak Ütü Masası Seti: 249 TL

Oyuncak Ağaç Ev: 219 TL

Oyuncak Işıklı Jet Süpürge: 329 TL



Oyuncak Double Block İş Makineleri: 249 TL

Barbie ve Sevimli Hayvanları: 549 TL

Aktivite ve Boyama Kitabı: 39,50 TL

Boyama Kitabı: 37,50 TL

Oyuncak Sevimli Puset: 219 TL

Ahşap Denge Oyunu: 179 TL

Eğlenceli Küpler Kutu Oyunu: 199 TL

Oyuncak Alışveriş Arabası: 379 TL





