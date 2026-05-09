Yargıtay’dan milyonluk emsal karar! İsa Karakaş tüm çalışanları etkileyecek değişikliği duyurdu

İş görüşmelerinde verilen bir sözden dönmenin bedeli hakkında Yargıtay'dan emsal karar geldi. Yargıtay, iş sözleşmesi imzalanmasa bile işe alınacağına güvenerek mevcut işinden ayrılan çalışanın uğradığı zararların tazmin edilebileceğine hükmetti. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bugün köşe yazısında bu yeni gelişmeyi aktardı.
İş görüşmelerinde verilen sözlerin hukuki sorumluluk taşıdığına ilişkin dikkat çeken bir karar Yargıtay’dan geldi. Yüksek Mahkeme, iş sözleşmesi imzalanmamış olsa bile, görüşmede verilen sözlere güvenerek devam ettiği işinden ayrılan çalışanın uğradığı zararın ödenmesine karar verdi.
Karakaş, "Her şey, bir dış ticaret uzmanının bir şirketle el sıkışmasıyla başladı. Taraflar, yabancı personel çalıştırma talebiyle bir ön protokol yaptı. İşçi, bu yeni cazip işine güvenerek mevcut çalıştığı firmasından ayrıldı.
Yeni işveren, Çalışma Bakanlığına başvurdu ancak beklenmedik bir şey oldu: Şirket, gerekli harçları yatırmayarak süreci durdurdu. İşçi, ne eski işine dönebildi ne de yeni işine başlayabildi. Ortada öylece, iki arada bir derede kaldı" diyerek sürecin başlangıcı hakkında bilgi verdi.
Bu durumda çalışanın, hem eski işini kaybettiği hem de kıdem tazminatı ve diğer haklarından mahrum kaldığı gerekçesiyle dava açtığını belirten Karakaş, Yargıtay'ın süreci değiştiren kararı hakkında bilgi verdi.
Karakaş, "İş Mahkemesi, başlangıçta davaya şekilci yaklaştı. Mahkeme, "Çalışma izni alınmadığı için sözleşme yürürlüğe girmemiştir. Yürürlüğe girmeyen sözleşmenin feshi de olmaz" diyerek davanın reddine karar verdi. İşçi, ilk rauntta büyük bir hayal kırıklığı yaşadı" dedi.
Dosyanın istinaf ve temyiz incelemesine gitmesiyle birlikte süreç farklı bir boyut kazandı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, taraflar arasında henüz kesinleşmiş bir iş sözleşmesi bulunmasa da işverenin güven ilişkisi oluşturduğunu ve çalışanın bu güvene dayanarak hareket ettiğini vurguladı.
Uzman isim kararda " "Sözleşme tam imzalanmamış olabilir ama sen bu kişiye işe alacağım diye söz verdin. O da sana güvendi, gitti eski işinden istifa etti. Üstelik tazminat ve haklarından mahrum kaldı. Sen gidip harcı yatırmayarak bu işin bozulmasına kasten sebep oldun. Bu, 'Sözleşme Öncesi Sorumluluk' (Culpa inasi Contrahendo) demektir!" diyerek verilen kararı açıkladı.
Yargıtay, uyuşmazlığın ücret alacağı değil, tazminat talebi niteliğinde olduğuna hükmederek dosyanın genel mahkemede görülmesi gerektiğine karar verdi.
Son olarak dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin verdiği tazminat kararını onadığını ifade eden Karakaş, "Son aşamada Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği tazminat kararını yerinde buldu.
Bu son kararla; işçinin mahrum kaldığı kıdem tazminatı ve çalışamadığı süredeki gelir kaybı faiziyle birlikte işçiyi işe başlatmayan işverene ödetildi" dedi.
Hukukçulara göre karar, iş ilişkilerinde güven ilkesinin ve dürüst davranma yükümlülüğünün yalnızca imzalı sözleşmelerle sınırlı olmadığını ortaya koyması açısından emsal niteliği taşıyor. Kararla birlikte, işe alım sürecinde verilen taahhütlerin çalışan açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği ve işverenlerin bu süreçte daha dikkatli davranması gerektiği mesajı verilmiş oldu.