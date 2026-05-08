Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Sürücüsüz taksilere artık ceza kesilebilecek

Kaliforniya, Waymo gibi robotaksi şirketlerini doğrudan sorumlu tutacak yeni kuralları devreye alıyor. 1 Temmuz’da başlayacak uygulamayla, sürücüsüz araçların trafik ihlallerinde muhatap artık şirketler olacak.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 10:20

ABD’nin eyaleti, sürücüsüz araçlarla ilgili uzun süredir tartışılan bir boşluğu kapatmaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte polis ekipleri, Waymo ve benzeri robotaksi şirketlerine doğrudan işlem yapabilecek.

Bugüne kadar sorun biraz karmaşıktı. Çünkü araç trafik kuralını ihlal etse bile direksiyon başında ceza yazılacak bir sürücü yoktu. Bu da polis açısından ciddi bir hukuki belirsizlik yaratıyordu. Şimdi ise sorumluluk doğrudan aracı geliştiren ve işleten şirkete yüklenecek.

KURALLAR 1 TEMMUZ’DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi tarafından kabul edilen yeni kurallar, 1 Temmuz itibarıyla resmen uygulanmaya başlayacak. Düzenlemenin temelinde ise 2024 yılında kabul edilen ve otonom sürüş sistemleri üzerindeki denetimi artırmayı amaçlayan yasa bulunuyor. Yeni sistemde, sürücüsüz bir araç trafik kurallarını ihlal ettiğinde polis ekipleri şirkete “uyumsuzluk bildirimi” gönderebilecek. Bu bildirimin ardından DMV resmi inceleme süreci başlatacak.

ŞİRKETLERİN İZİNLERİ ASKIYA ALINABİLECEK

Düzenleme yalnızca ceza yazmakla sınırlı değil. DMV, şirketin sorunu gidermemesi halinde oldukça geniş yetkilere sahip olacak. Gerekirse robotaksi şirketlerinin faaliyet izinleri sınırlandırılabilecek, askıya alınabilecek ya da tamamen iptal edilebilecek. Aslında bu, klasik trafik denetiminden daha geniş bir model anlamına geliyor. Kaliforniya DMV, sürücüsüz araç filolarının hangi bölgelerde çalışabileceğine, hangi hız limitleriyle hareket edeceğine ve hangi koşullarda hizmet vereceğine de müdahale edebilecek. Yani güvenlik sorunu yaşayan bir robotaksi filosunun operasyon alanı daraltılabilecek. Daha ciddi durumlarda ise hizmet tamamen durdurulabilecek.

ACİL DURUM ARAÇLARI İÇİN ÖZEL KURAL

Robotaksilerin gerçek trafik koşullarında hâlâ zorlandığı alanlar var. Özellikle yoğun trafik, karmaşık yol düzenleri ve acil müdahale senaryoları bu sistemler için kritik sınavlardan biri. Yeni kurallara göre şirketler, yerel yetkililerle doğrudan iletişim protokolleri oluşturmak zorunda kalacak. Ayrıca sürücüsüz araçların, acil durum bölgelerinden talimat aldıktan sonra iki dakika içinde çıkarılabilmesi gerekecek.

Bu madde özellikle ambulans, polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerlerine ulaşımını engelleyen durumların önüne geçmeyi hedefliyor. Çünkü açıkçası, sürücüsüz bir aracın yanlış yerde durması bazen yalnızca trafik sorunu değil, hayatî bir mesele haline gelebiliyor. Kaliforniya DMV, yalnızca operasyonel kuralları değil, test süreçlerini de daha katı hale getiriyor. Yeni dönemde otonom araç şirketlerinden daha yüksek güvenlik standartlarını karşılamaları beklenecek.

