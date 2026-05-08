Alman mühendislerden frenlere ömürlük çözüm

Alman araştırmacılar, otomobillerde fren diski değişimini neredeyse tarihe karıştırabilecek yeni bir teknoloji geliştirdi. 300.000 kilometreye kadar dayanması beklenen diskler, Euro 7 standartlarına da uyum sağlıyor.

Almanya’da otomotiv dünyasının dikkatini çekecek bir çalışma yapıldı. Fraunhofer IWU Enstitüsü’nün de yer aldığı “Ufo-Brems” projesi kapsamında geliştirilen yeni nesil fren diski, aracın kullanım ömrü boyunca değişim ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Almanya'da Fraunhofer IWU Enstitüsü'nün de yer aldığı “Ufo-Brems” projesi kapsamında geliştirilen yeni nesil fren diski, aracın kullanım ömrü boyunca değişim ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Nitürlenmiş paslanmaz çelik yapısı sayesinde aşınma yüzde 85'ten fazla azalıyor ve disklerin ömrünün 300.000 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.
Yeni teknoloji, Avrupa Birliği'nin fren aşınmasından kaynaklanan PM10 emisyonlarına yönelik Euro 7 sınırlarını rahatlıkla karşılıyor.
Geleneksel disklere göre 5 kilograma kadar daha hafif olan yeni diskler, yakıt ve enerji tüketimini azaltmaya katkı sağlayabilir.
Diskler, 650 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda yapısal stabilitesini koruyabiliyor ve paslanmaz çelik yapısı sayesinde korozyona karşı direnç sunuyor.
AŞINMA YÜZDE 85’TEN FAZLA AZALIYOR

Paslanmaz çelikten üretilen ve inorganik sürtünme malzemesiyle desteklenen yeni sistem, bugün yaygın olarak kullanılan dökme demir fren disklerine göre çok daha dayanıklı. Nitrürlenmiş paslanmaz çelik yapısı sayesinde aşınmanın yüzde 85’ten fazla azaldığı belirtiliyor. Bu da açıkçası oldukça dikkat çekici bir rakam. Çünkü yeni disklerin ömrünün 300.000 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Yani birçok sürücü için fren diski değişimi, aracın ömrü boyunca neredeyse hiç gündeme gelmeyebilir.

EURO 7 SINIRLARINI KARŞILIYOR

Yeni fren disklerinin en önemli taraflarından biri de çevre etkisi. Avrupa Birliği’nin fren aşınmasından kaynaklanan PM10 emisyonlarına yönelik Euro 7 sınırları, otomotiv sektörü için giderek daha kritik hale geliyor. Mevcut fren sistemleri, kaliteli balatalarla bile elektrikli araçlar için 3 mg/km, diğer araçlar için 7 mg/km seviyelerini yakalamakta zorlanabiliyor. Yeni teknoloji ise bu sınırları rahatlıkla karşılayabilecek bir çözüm olarak öne çıkıyor.

DAHA HAFİF, DAHA DAYANIKLI

Dayanıklılık tek avantaj değil. Dörtlü set halinde geleneksel disklere göre 5 kilograma kadar daha hafif oldukları belirtilen yeni diskler, yakıt ve enerji tüketimini azaltmaya da katkı sağlayabilir. Bu hafiflik, sürüş dinamiklerine de olumlu yansıyabilir. Diskler ayrıca 650 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda yapısal stabilitesini koruyabiliyor. Paslanmaz çelik yapısı sayesinde korozyona karşı da güçlü bir direnç sunuyor. Özellikle uzun süre park halinde kalan araçlarda ya da kışın tuzlanan yollarda yaşanan paslanma sorunları bu sistemle büyük ölçüde azalabilir. Yeni fren diskleri, zorlu testlerden başarıyla geçti. Bu da teknolojinin seri üretime sanılandan daha yakın olabileceğini gösteriyor.

