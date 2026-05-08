Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

'Gram altın yasaklansın' dedi ortalık karıştı: İslam Memiş'ten çok çarpıcı cevap geldi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 13:11
1
Finans analisti İslam Memiş, gram altın ve çeyrek altın

Finans analisti İslam Memiş, gram altın ve çeyrek altının kaldırılması yönündeki açıklamalara çok sert tepki gösterdi. Dünyanın büyük değerli taş markalarından birinin yöneticisinin “Gram altın ve çeyrek altın kaldırılsın, lüzumsuz. Kara borsası oluşuyor” sözlerini değerlendiren Memiş, bunun toplumun tasarruf alışkanlıklarına müdahale anlamına geldiğini söyledi.

2
gram altın yasaklansın

Memiş, söz konusu açıklamanın arkasında ticari çıkar olabileceğini ima ederek "Herhalde işlenmiş altın daha çok satılsın diye söylüyordur bunu. Büyük ihtimalle kendi iş alanlarına fayda sağlamak içindir diye tahmin ediyorum" dedi.
 

3
gram altın

Toplumun küçük birikim araçlarının hedef alınmasını eleştiren Memiş, özellikle dar gelirli vatandaşların gram ve çeyrek altınla tasarruf yaptığını vurguladı:

“Bu toplum çeyrek alıyor, gram altın alıyor. Elindeki 3-5 kuruş parayla kenara para koyuyor, biriktiriyor. Bu toplum zaten ezilmiş, mahkum olmuş, fakir kalmış. Bu toplum size ne yapıyor mesela?”
 

4
gram altın çekili altın

Daha önce düşük gramajlı altınların ve çekili altının yasaklandığını hatırlatan Memiş, "Bu insanlar 0,25 gram, 0,50 gram altınlar alıyordu. Zaten bunları yasakladınız. Bu insanlar çekili altın alıyordu, işçiliksiz altın alıyordu, parasına göre makasla kestiriyordu, kenara koyuyordu. Onu yasakladınız. Çeyrek altın kaldı geriye, gram altın kaldı. Onu da yasaklayın"
 

5
sınıf farkı

Konuşmasında sosyal sınıf farkına da dikkat çeken Memiş, "Konuşan insanın hayat standartlarına bakmam lazım. Arabasına, evine, çoluğunun çocuğunun okuluna bakmam lazım. Bir de o çeyrek altın alan gariban insana bakmam lazım. Evine bakmam lazım, ödediği kiraya bakmam lazım."
 

6
Türk toplumunun tasarruf kültürü

Türk toplumunun tasarruf kültürünün kolay değişmeyeceğini belirten Memiş, "Türk toplumu tasarrufu bu şekilde yapmayı sever. Sen gramı, çeyreği kaldırırsın; bizim kuyumculuk sektörü başka bir şey çıkartır, darphanemiz başka bir şey çıkartır. Gene biz o tasarrufu bu şekilde yaparız" şeklinde konuştu.
 

7
gram altını kaldıralım

Açıklamasında ironik bir dille pırlanta yatırımı göndermesi de yapan Memiş "Çeyreği kaldıralım, gram altını kaldıralım. Ne gerek var ki? Onlar pırlanta taksın. Tarlada fide ekerken pırlanta taşlarıyla yatırım yapsınlar" şeklinde konuştu.
 

8
YÖN ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

YÖN ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Altın ve piyasalara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, "Çok arafta olan bir piyasayı geride bırakıyoruz. Bir gün anlaşma haberi geliyor, piyasalar yükseliyor. Akşam tekrar bombalar havada uçuşuyor deniliyor. Manipülasyon piyasası devam ediyor" dedi.
 

9
petrol fiyatları

Petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar yüksek tutulmaya çalışılacağını savunan Memiş, "Petrol fiyatlarını ısrarla 100 dolar seviyesinin üzerinde tutmaya gayret gösterecekler yıl sonuna kadar" ifadesini kullandı.
 

10
BAKIRIN YILDIZI PARLAYACAK

BAKIRIN YILDIZI PARLAYACAK

Yüksek petrol fiyatlarının elektrikli araç dönüşümünü hızlandıracağını savunan Memiş, enerji ve bakır sektörüne dikkat çekti:

“İnsanlar araç almaktan vazgeçecekler, elektrikli araç alacaklar. Yapay zekâdan ve elektrikli araçlardan faydalanmanız için bakıra da ihtiyacınız olacak. Gelecekte bakırın yıldızı parlayacak.”

 

11
kiralama modeli

Yeni ekonomik düzende insanların sahiplik yerine kiralama modeline yönlendirildiğini ileri süren Memiş,  "Para kazanma devri yok. Yıl sonuna kadar da böyle. Parana sahip çık, kenarda sessizce bekle" dedi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.