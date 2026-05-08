'Gram altın yasaklansın' dedi ortalık karıştı: İslam Memiş'ten çok çarpıcı cevap geldi

Finans analisti İslam Memiş, gram altın ve çeyrek altının kaldırılması yönündeki açıklamalara çok sert tepki gösterdi. Dünyanın büyük değerli taş markalarından birinin yöneticisinin “Gram altın ve çeyrek altın kaldırılsın, lüzumsuz. Kara borsası oluşuyor” sözlerini değerlendiren Memiş, bunun toplumun tasarruf alışkanlıklarına müdahale anlamına geldiğini söyledi.
Memiş, söz konusu açıklamanın arkasında ticari çıkar olabileceğini ima ederek "Herhalde işlenmiş altın daha çok satılsın diye söylüyordur bunu. Büyük ihtimalle kendi iş alanlarına fayda sağlamak içindir diye tahmin ediyorum" dedi.
Toplumun küçük birikim araçlarının hedef alınmasını eleştiren Memiş, özellikle dar gelirli vatandaşların gram ve çeyrek altınla tasarruf yaptığını vurguladı:
“Bu toplum çeyrek alıyor, gram altın alıyor. Elindeki 3-5 kuruş parayla kenara para koyuyor, biriktiriyor. Bu toplum zaten ezilmiş, mahkum olmuş, fakir kalmış. Bu toplum size ne yapıyor mesela?”
Daha önce düşük gramajlı altınların ve çekili altının yasaklandığını hatırlatan Memiş, "Bu insanlar 0,25 gram, 0,50 gram altınlar alıyordu. Zaten bunları yasakladınız. Bu insanlar çekili altın alıyordu, işçiliksiz altın alıyordu, parasına göre makasla kestiriyordu, kenara koyuyordu. Onu yasakladınız. Çeyrek altın kaldı geriye, gram altın kaldı. Onu da yasaklayın"
Konuşmasında sosyal sınıf farkına da dikkat çeken Memiş, "Konuşan insanın hayat standartlarına bakmam lazım. Arabasına, evine, çoluğunun çocuğunun okuluna bakmam lazım. Bir de o çeyrek altın alan gariban insana bakmam lazım. Evine bakmam lazım, ödediği kiraya bakmam lazım."
Türk toplumunun tasarruf kültürünün kolay değişmeyeceğini belirten Memiş, "Türk toplumu tasarrufu bu şekilde yapmayı sever. Sen gramı, çeyreği kaldırırsın; bizim kuyumculuk sektörü başka bir şey çıkartır, darphanemiz başka bir şey çıkartır. Gene biz o tasarrufu bu şekilde yaparız" şeklinde konuştu.
Açıklamasında ironik bir dille pırlanta yatırımı göndermesi de yapan Memiş "Çeyreği kaldıralım, gram altını kaldıralım. Ne gerek var ki? Onlar pırlanta taksın. Tarlada fide ekerken pırlanta taşlarıyla yatırım yapsınlar" şeklinde konuştu.
Altın ve piyasalara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, "Çok arafta olan bir piyasayı geride bırakıyoruz. Bir gün anlaşma haberi geliyor, piyasalar yükseliyor. Akşam tekrar bombalar havada uçuşuyor deniliyor. Manipülasyon piyasası devam ediyor" dedi.
Petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar yüksek tutulmaya çalışılacağını savunan Memiş, "Petrol fiyatlarını ısrarla 100 dolar seviyesinin üzerinde tutmaya gayret gösterecekler yıl sonuna kadar" ifadesini kullandı.
Yüksek petrol fiyatlarının elektrikli araç dönüşümünü hızlandıracağını savunan Memiş, enerji ve bakır sektörüne dikkat çekti:
“İnsanlar araç almaktan vazgeçecekler, elektrikli araç alacaklar. Yapay zekâdan ve elektrikli araçlardan faydalanmanız için bakıra da ihtiyacınız olacak. Gelecekte bakırın yıldızı parlayacak.”
Yeni ekonomik düzende insanların sahiplik yerine kiralama modeline yönlendirildiğini ileri süren Memiş, "Para kazanma devri yok. Yıl sonuna kadar da böyle. Parana sahip çık, kenarda sessizce bekle" dedi.