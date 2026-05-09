Tartışma çıkaran sürücüye tokat gibi ceza! Hem parasından, hem ehliyetinden, hem arabasından oldu

İstanbul Fatih'te bir sürücü aracından inerek, yol verme sebebiyle anlaşmazlık yaşadığı aracın sürücüsüyle tartıştı. Aracından inmeyen kadın sürücü ise tartışma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan trafikte tartışma görüntülerine ilişkin inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde trafikte başka bir aracı ısrarla takip ederek tartışma çıkardığı belirlenen sürücüye 180 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün trafikten men edildi.

