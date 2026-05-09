Gram altın için baraj yıkıldı: Tuna Kaya 15 Mayıs'ı işaret etti

Altın, gümüş, Bitcoin, Ethereum yatırımcısı için kritik eşikler aşılıyor. Ekonomist Tuna Kaya, piyasalardaki 'aşırı açgözlülük' seviyesine dikkat çekerek 15 Mayıs vurgusu yaptı.
Kaya “Amerika tarafında istihdam verileri açıklandı. İşsizlik tarafında beklenti 4.3’tü ve beklenti dahilinde geldi. Ancak tarım dışı istihdam tarafında beklentinin üstünde bir veri geldi. Burada 65.000 beklenirken neredeyse onun iki katı bir veri geldi ve 115.000 açıklandı. Tarım dışı istihdam verisi önceki veriye göre biraz düştü ama beklentinin üzerinde geldi" dedi.
“Normal koşullarda bu verinin yüksek gelmesi önümüzdeki dönemde Fed’in faiz indirim sürecini engeller. Çünkü istihdamın güçlü olması ekonominin güçlü olduğu anlamına geliyor. Ancak burada diğer veri, saatlik kazançlar tarafında beklenti %0.3 seviyesindeydi ve beklentinin altında %0.2 geldi. Bu da önümüzdeki süreçte saatlik kazançların azalması, Amerika’da enflasyonun yükselişini engeller. Bu olgu yüksek gelen istihdam verilerini törpüledi ve elbette enflasyonun yükselmeyeceği algısı piyasaları tekrar yukarı yönlü hareket ettirdi.”
Dolar endeksini değerlendiren Kaya, “Şöyle baktığımızda dolar endeksi düşüyor, 10 yıllık tahvil faizleri geriliyor. Petrol dünden biraz daha aşağıda. Volatilite endeksi 20 seviyesinin altında ve bu da piyasalar için oldukça pozitif bir olgu" dedi.
“Hafta sonu bizi neler bekliyor? Bu elbette kritik piyasaları sarsacak önemli gelişmeler olabilir. İran ile Amerika arasında bir müzakere sürecinin tekrar başlaması bekleniyordu ancak İran’ın buna henüz bir cevabı yok.”
"Amerika ile İran arasında sıcak temaslar yaşandı. Hürmüz Boğazı’nda iki taraf birbirine yönelik saldırılarda bulundu. Ateşkes pamuk ipliğine bağlı. Karşılıklı bu çatışmalara rağmen Trump iki ülke arasında ateşkesin devam ettiğini söyledi. Bu piyasaları bir miktar rahatlatmışa benziyor" dedi.
“Ancak bu hafta sonu İran ile Amerika arasında yeniden çatışmalar başlayabilir. İran daha önce Hürmüz Boğazı’nı kısmen kontrol altına almıştı ve sadece istediği gemileri geçiriyordu. Ürettiği petrolü de dışarıya gönderiyordu. Ancak Amerika buna karşı bir bariyer kurdu ve İran gemilerinin geçişine izin vermiyor. Amerika’nın amacı İran’ın petrol ticaretini durdurmak ve İran’ı ekonomik olarak zor durumda bırakmak.”
“Analistlere göre İran bir aydan fazla daha dayanabilir ancak Trump bu kadar bekleyecek mi, bunu göreceğiz. İki ülke de en yüksek çıkarla anlaşma yapmak istiyor ancak istekler tamamen zıt olduğu için çatışma uzayabilir. Bu durum dünya enflasyonunu da olumsuz etkiliyor çünkü petrol fiyatları 100 dolar seviyesinin üzerinde.”
“Vadeli piyasalarda petrol 100 dolar civarında, fiziki tarafta ise daha yüksek seviyelerde. Petrol daha önce 95-94 bandına gerilemişti ancak tekrar 103-104 dolar bandına çıktı ve 99 dolarda destek buldu. Önümüzdeki hafta sonu çatışmaların başlaması pazartesi piyasalarda büyük bir şok oluşturabilir”
“Petrol fiyatları Amerika’da da tüketiciyi etkiliyor. Bu yüksek petrol fiyatlarıyla Trump seçime giderse büyük bir siyasi riskle karşı karşıya kalır çünkü Amerikan halkı için en önemli gösterge petrol fiyatlarıdır.”
“Altın tarafında ise önemli bir trend kırılımı yaşandı. Özellikle 4651 seviyesi kritik bir eşik olarak görülüyor. Altın bu seviye üzerinde kaldıkça 4889 hedef olur. Bu seviyenin aşılmasıyla 5000 dolar seviyesi gündeme gelir. Eğer 4651 kaybedilirse 4300 bandına doğru geri çekilme olabilir.”
“Gümüş tarafında 7258 seviyesi aşıldıktan sonra 83 bandı hedef olacak. 84 dolar üzeri kalıcılık sağlanırsa 100 dolar seviyesi gündeme gelir. Gram gümüşte 115 seviyesi kritik, bunun üzerinde 130 hedef olur. Destek 102 ve 87 seviyeleridir.”
“Bitcoin tarafında 79.300 ilk destek, 76.000 ana destek olarak izleniyor. 80.000 üzeri kalıcılık 84.000 hedefini getirir. Ancak İran-ABD gerilimi çözülmezse Bitcoin yeniden 70.000 altına sarkabilir.”
“Ethereum 2400 seviyesini bir türlü kıramıyor. Aşarsa 2600 hedef olur, aksi durumda 2230 ve 2100 destekleri takip edilir.”
“ABD borsalarında aşırı açgözlülük seviyesi görülüyor. S&P ve Nasdaq tarafında hareketli ortalamalar kritik. 8, 20 ve 50 günlük ortalamalar takip edilmeli. Bu seviyelerin altında kalıcılık olursa kademeli satışlar devreye girebilir.”