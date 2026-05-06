Mezuniyet kutlamasına giden öğrenciler kaza yaptı: 6 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde mezuniyet kutlamasına giden öğrencileri taşıyan araç başka bir araçla çarpıştı. Kazada 5’i öğrenci 6 kişi yaralandı.
Olay Silvan ilçesinde meydana geldi. Silvan-Batman karayolunda öğrencileri taşıyan araç ile otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. kazada yaralanan 5’i öğrenci 6 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.