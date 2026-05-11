İslam Memiş'ten altın için '5 gün' uyarısı! 'Hop oturup hop kalkacağız...'

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasının ardından başlayan savaş ekonomik verileri de etkilemeye devam ediyor.
Tarafların anlaşamaması brent petrole yukarı yönlü baskı yaparken aynı neden altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor.
Finansal analist İslam Memiş, katıldığı canlı yayında altının yönüyle ilgili öngörülerini paylaştı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in yorumlarından öne çıkanlar şöyle:
Piyasalarda yine petrol fiyatlarının yükseldiği, petrol karşısındaki bütün varlıkların değer kaybettiği bir haftaya başlıyoruz.
Eğer anlaşma çıksaydı bahar havasında bir haftaya başlayacaktık ki haftayı özellikle arafta bıraktılar ve %50 %50 bir ihtimal vardı.
'KRİTİK BİR HAFTAYA BAŞLIYORUZ'
Şu anda bir anlaşma çıkmadı ve piyasalar için bu hafta oldukça yoğun ve kritik bir haftaya başlıyoruz. Ülkelerin enflasyon rakamları var. Mesela sabah Çin'in enflasyon rakamı açıklandı. Yarın Almanya ve Amerika'da TÜFE verileri var. Yine çarşamba günü Amerika'da ÜFE verisi var. Bunlar önemli.
'BÜTÜN ÜLKELERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'
Petrol fiyatlarının getirmiş olduğu enflasyon rakamları bütün gelişmiş ülke ekonomilerini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Çarşamba akşamı Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamaları var. Savaş tarafında ve enflasyon tarafındaki açıklamaları oldukça önemli olacak.
BORSA İSTANBUL
Borsa İstanbul Üzerindekisi 15.000 puan seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmişti. Yine pozitif görünüm devam ediyor. Evet. Yine karlı satışları olabilir. 14.900 15.600 puan seviyesini yine takip etmeye devam edeceğiz
Özellikle 16.000 puan seviyesi kırıldıktan sonra yıl sonuna kadar 20.000 puan seviyesi sürpriz olmayacaktır.
ALTIN FİYATLARI NASIL OLACAK?
Uluslararası piyasalarda ons altın yüzde 1 satıcılı anlaşma gelmediği için 4.666 dolar seviyesinde.
Burada 4.650 yukarıda 4.800 dolar seviyesi var. Bu bant aralığı teknik olarak takip etmeye devam edeceğiz.
Gümüş yatay başladı $80 seviyesinden. Çünkü altın gümüş rasyosu düşük olduğu için gümüş biraz daha yatay, biraz daha güç topladı bu hafta. Geçen haftanın birincisi de aslında gümüştü.
İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCIYA '5 GÜN' UYARISI: HOP OTURUP HOP KALKACAK
Brent petrolün varil fiyatı $109 seviyesinde, %4 yüksek şu anda. Burada da yine teknik olarak $104-110 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz.
Bu hafta volatilite bayağı yüksek olacak. Piyasalar hop kalkar, hop oturur. Çünkü Bayağı ekonomik önemli veriler var. Yine savaş gölgesinde ekonomik veriler açıklanacak. Tabii ki Amerika tarafından gelen, İran tarafından gelen açıklamalarda piyasalarda sert dalgalanmayı desteklenmesini bekliyoruz.