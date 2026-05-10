Ülkelerin en çok tercih ettiği otomobil markası belli oldu! İşte Türkiye’deki zirve araç

Küresel otomobil piyasasında ülkelerin en çok tercih ettiği markalar belli oldu. Listede Türkiye’nin tercih ettiği zirve marka dikkat çekti. İşte Toyota, Volkswagen, BMW gibi dev markaların olduğu liste...
Küresel otomobil yarışında markalar arasında birçok yeni proje ve kampanya çıkarılıyor. Araç tutkunları markaların yakıt, güvenilirlik ve konfor açısından sunduğu tasarruflara bakıyor. Markaların çeşitli modellerinde bakım ve maliyet en çok dikkate alınan bölüm oluyor. Ülke ülke en iyi olduğu düşünülen markalar listesi hazırlandı. World of Statistics’te yer alan detaylarda ülkelerin en çok tercih ettiği markalar belli oldu.
Cezayir: Fiat
Angola: Suzuki
Arjantin: Toyota
Avustralya: Toyota
Avusturya: Volkswagen
Bahreyn: Toyota
Belçika: BMW
Brezilya: Fiat
Bulgaristan: Škoda
Kanada: Ford
Şili: Toyota
Çin: BYD
Kolombiya: Kia
Çek Cumhuriyeti: Škoda
Danimarka: Volkswagen
Mısır: Nissan
Finlandiya: Toyota
Fransa: Renault
Almanya: Volkswagen
Yunanistan: Toyota
Hindistan: Maruti
İran: Iran Khodro
İrlanda: Toyota
İsrail: Toyota
İtalya: Fiat
Japonya: Toyota
Polonya: Toyota
Portekiz: Peugeot
ABD: Toyota
Türkiye: Renault