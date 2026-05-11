Rafting macerası faciayla sonuçlandı! Genç kadının cansız bedeni sudan böyle çıkarıldı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bir rafting botunun devrilmesi sonucu 35 yaşındaki Cansu Engin Çamur, nehre düştü. Saniyeler içinde gözden kaybolan genç kadının bulunması için bölgeye sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma neticesinde Çamur’un cansız bedeni Sakarya’nın Kocaali ilçesi Beyler Mahallesi mevkiinde baraj bölgesinde bulundu. Hayatını kaybeden kadının bulunma ve sudan çıkartılma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

