Bodrum’da vicdanları sızlatan görüntü: Çöpte yeni doğmuş yavru kediler bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce poşete konulup ağzı sıkıca bağlanarak çöp konteynerine atılan üç yavru kediden gelen acı haber yürekleri dağladı. Kızılağaç Mahallesi’nde çöp dökerken derinden gelen sesleri fark eden Erkan Şenyaktı isimli vatandaşın dikkati sayesinde ulaşılan poşette, havasızlık ve ağırlık nedeniyle can veren iki yavru bulunurken, bir yavru kedi kurtarıldı. Konteynerin en dibine gizlenmiş poşeti çıkararak dehşete düşen Şenyaktı, hayatta kalan tek yavruyu hemen koruma altına alarak sahiplendi. Şenyaktı, "Bunu yapan insan olamaz" sözleriyle yaşanan caniliğe isyan etti.

