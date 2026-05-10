Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Belçika Kraliçesi Mathilde Baykar'ı ziyaret etti! Selçuk Bayraktar'ın uyarısı dikkat çekti: Ulusların rekabeti güvenlik krizini derinleştirebilir

Türkiye'ye resmi ziyaretle gelen Belçika Kraliçesi Mathilde ve beraberindeki heyet, Baykar'ın tesislerine gitti. Pek çok savunma ürününü yakından inceleyen kraliçe, AKINCI TİHA önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretle ilgili konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dünyanın karanlık bir duruma doğru sürüklendiğine dikkat çekerek ülkelerin iş birliği yapmasının önemine işaret etti ve "Uluslar birbiriyle rekabet edecek olurlarsa bu mevcut güvenlik krizini daha da derinleştirecektir." şeklinde bir de uyarıda bulundu.

GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 20:02
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 20:02

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, ’ın milli ve özgün insansız hava araçlarının AR-GE ve üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kraliçe Mathilde ve beraberindeki heyete Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Genel Müdür Haluk Bayraktar eşlik etti.
Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de katıldı.
Kraliçe Mathilde, Baykar'ın milli SİHA platformlarını inceleyerek detaylı brifing aldı.
Ziyaretin sonunda Kraliçe Mathilde'e Bayraktar KIZILELMA İnsansız Hava Aracı'nın maketi takdim edildi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, iş birliği imkanlarının konuşulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dünyanın karanlık bir ahvale sürüklendiğini belirtti.
MİLLİ SİHA'LARI İNCELEDİ

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni gezen Kraliçe Mathilde ve beraberindeki heyete Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri ile Genel Müdür Haluk Bayraktar eşlik etti. Ziyarete Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Cumhurbaşkanlığı (SSB) Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de katıldı.

Kraliçe Mathilde Baykar’ın dünya çapında başarılarıyla tanınan milli platformlarını inceleyerek yürütülen AR-GE ve üretim faaliyetleri hakkında detaylı brifing aldı.

AKINCI ÖNÜNDE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Ziyaretin sonunda Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde sergilenen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kraliçe Mathilde’e, ziyaretin anısına Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından Bayraktar KIZILELMA İnsansız Hava Aracı’nın maketi takdim edildi.

SELÇUK BAYRAKTAR: DÜNYA KARANLIK BİR AHVALE SÜRÜKLENİYOR

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, iş birliği imkanlarını konuşmak üzere yapılan bu ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ziyaretin ülkeler adına ortak teknoloji geliştirme imkanları adına faydalı olacağına inandıklarını dile getiren Bayraktar, "Bu girişimin Avrupa'daki güvenlik mimarisindeki ortak çabalarımız adına önemli olduğunu değerlendiriyorum. Baykar dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi. İhracat pazarının yüzde 60'ına tek başına sahip bulunuyor. Türkiye de yüzde 65'ine sahip. Geliştirdiğimiz teknoloji dünyaya damgasını vurmuş. Bütün dünyadan büyük rağbet görüyor. Yakın zamanda da SAHA 2026 fuarı bitti. Orada da özellikle dünyada gelişen güvenlik çatlakları konusuna büyük bir ilgi olduğunu gördük. Herkes kendi ulusunun güvenliğinin derdine düşmüş durumda." şeklinde konuştu.

Bayraktar, özellikle orta boyuttaki uluslar ve daha küçük devletler için önemli hususlardan bir tanesinin iş birliği olduğuna dikkati çekerek, "Bizler de Türkiye olarak tüm dost ve kardeş coğrafyalarımızda, bir anlamda bize dostluk elini uzatan her ülkeye tam manasıyla bir dostluk ve kardeşlik ilişkisinde yaklaşıyoruz. Ben inanıyorum ki bu bizim medeniyetimizin bir kültürü ve inancından gelen bir yaklaşım. Bu ziyaretinde hayırlara vesile olmasını ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Dünyanın karanlık bir ahvale doğru sürüklendiğinin altını çizen Bayraktar, "Bu durumda bu iş birliklerinin ve ittifakların önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer uluslar birbiriyle rekabet edecek olurlarsa bu mevcut güvenlik krizini daha da derinleştirecektir. Bunun yanında bütün dünyada ticaret savaşları ve arz ve tedarik tarafında yaşanan sıkıntıları da aşmanın yolu ancak güçlü ittifaklar, sıkı bağlar kurmaktan geçiyor. Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Avrupa. Bizim en büyük ihracat potansiyelimizi gerçekleştirdiğimiz yer de Avrupa." değerlendirmesinde bulundu.

KRALİÇENİN HEYETİNDE YER ALAN İSİMLER

Kraliçe Mathilde başkanlığındaki heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet, Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van De Velde, devlet görevlileri, diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve Belçika basınından gazeteciler de yer aldı.


