Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Belçika’dan Türkiye’ye dev ekonomi çıkartması: Kraliçe ve bakanlar heyeti geldi!

Belçika Kraliçesi Mathilde d'Udekem d'Acoz,’un başkanlık görevini üstlendiği Belçika Ekonomi Misyonu Türkiye'ye geldi. Geniş bir heyetle gelen Kraliçe Mathilde'yi İstanbul Havalimanı'nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 16:12

Belçika Ekonomi Misyonu’nun kritik görüşmeleri kapsamında Belçika Kraliçesi Mathilde Türkiye'ye geldi. Türk Hava Yolları’nın TK1942 sefer sayılı uçuşu ile İstanbul Havalimanı'na gelen Kraliçesi Mathilde, Devlet Konuk Evi'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından karşılandı.

HABERİN ÖZETİ

Belçika’dan Türkiye’ye dev ekonomi çıkartması: Kraliçe ve bakanlar heyeti geldi!

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Belçika Ekonomi Misyonu'nun kritik görüşmeleri kapsamında Belçika Kraliçesi Mathilde, üst düzey bir heyetle birlikte Türkiye'ye geldi.
Kraliçe Mathilde, Türk Hava Yolları'nın TK1942 sefer sayılı uçuşu ile İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Kraliçeyi, Devlet Konuk Evi'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.
Bu ziyaret, Kraliçe Mathilde'nin 14 yıl sonra Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyareti oldu.
Heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, Savunma Bakanı Theo Francken gibi önemli isimler yer aldı.
Ziyaretin amacı, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek, yatırım ve iş fırsatlarını değerlendirmek.
Program kapsamında Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu düzenlenecek ve ikili iş görüşmeleri yapılacak.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Belçika’dan Türkiye’ye dev ekonomi çıkartması: Kraliçe ve bakanlar heyeti geldi!

14 YIL SONRA BİR İLK

14 yıl sonra Türkiye'ye gelen Kraliçe Mathilde ile Bakan Göktaş arasında samimi bir sohbet gerçekleşirken, Belçika’dan gelen üst düzey heyette üst düzey heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Bölge Başbakanı Boris Dilliés, Flaman Bölgesi Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölgesi Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet de yer aldı.

YATIRIM VE İŞ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLECEK

İstanbul ve Ankara'da yapılacak ziyaretler kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması, yatırım ve iş fırsatlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Program çerçevesinde Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu düzenlenecek ve çok sayıda ikili iş görüşmesi gerçekleştirilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kraliçe II. Elizabeth'in çocukluk mektubu satışa sunuluyor, neler yazdığı anlatıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Babasının vasiyetiyle seçimlere girdi! Mobil Muhtar, Doğançay’ın ‘Tek Kraliçesi’ oldu!
ETİKETLER
#İş Fırsatları
#Ticari İlişkiler
#Ekonomik İlişkiler
#Türkiye Ziyareti
#Yatırım Fırsatları
#Belçika Ekonomi Misyonu
#Kraliçe Mathilde
#Belçika Kraliçesi
#Ekonomi Misyonu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.