Belçika’dan Türkiye’ye dev ekonomi çıkartması: Kraliçe ve bakanlar heyeti geldi!

Belçika Ekonomi Misyonu’nun kritik görüşmeleri kapsamında Belçika Kraliçesi Mathilde Türkiye'ye geldi. Türk Hava Yolları’nın TK1942 sefer sayılı uçuşu ile İstanbul Havalimanı'na gelen Kraliçesi Mathilde, Devlet Konuk Evi'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından karşılandı.
14 yıl sonra Türkiye'ye gelen Kraliçe Mathilde ile Bakan Göktaş arasında samimi bir sohbet gerçekleşirken, Belçika’dan gelen üst düzey heyette üst düzey heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Bölge Başbakanı Boris Dilliés, Flaman Bölgesi Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölgesi Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet de yer aldı.
İstanbul ve Ankara'da yapılacak ziyaretler kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması, yatırım ve iş fırsatlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Program çerçevesinde Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu düzenlenecek ve çok sayıda ikili iş görüşmesi gerçekleştirilecek.