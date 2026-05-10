Belçika Ekonomi Misyonu’nun kritik görüşmeleri kapsamında Belçika Kraliçesi Mathilde Türkiye'ye geldi. Türk Hava Yolları’nın TK1942 sefer sayılı uçuşu ile İstanbul Havalimanı'na gelen Kraliçesi Mathilde, Devlet Konuk Evi'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından karşılandı.

HABERİN ÖZETİ Belçika’dan Türkiye’ye dev ekonomi çıkartması: Kraliçe ve bakanlar heyeti geldi! Belçika Ekonomi Misyonu'nun kritik görüşmeleri kapsamında Belçika Kraliçesi Mathilde, üst düzey bir heyetle birlikte Türkiye'ye geldi. Kraliçe Mathilde, Türk Hava Yolları'nın TK1942 sefer sayılı uçuşu ile İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Kraliçeyi, Devlet Konuk Evi'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı. Bu ziyaret, Kraliçe Mathilde'nin 14 yıl sonra Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyareti oldu. Heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, Savunma Bakanı Theo Francken gibi önemli isimler yer aldı. Ziyaretin amacı, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek, yatırım ve iş fırsatlarını değerlendirmek. Program kapsamında Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu düzenlenecek ve ikili iş görüşmeleri yapılacak.

14 YIL SONRA BİR İLK

14 yıl sonra Türkiye'ye gelen Kraliçe Mathilde ile Bakan Göktaş arasında samimi bir sohbet gerçekleşirken, Belçika’dan gelen üst düzey heyette üst düzey heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Bölge Başbakanı Boris Dilliés, Flaman Bölgesi Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölgesi Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet de yer aldı.

YATIRIM VE İŞ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLECEK

İstanbul ve Ankara'da yapılacak ziyaretler kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması, yatırım ve iş fırsatlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Program çerçevesinde Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu düzenlenecek ve çok sayıda ikili iş görüşmesi gerçekleştirilecek.