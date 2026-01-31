Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Babasının vasiyetiyle seçimlere girdi! Mobil Muhtar, Doğançay’ın ‘Tek Kraliçesi’ oldu!

Babasının ölüm döşeğindeki vasiyetini yerine getirerek muhtar adayı olan Arzu Nisan, seçimleri kazanmasının ardından görev başına geçti. Ancak sıradan bir muhtar olmak yerine Doğançay’da büyük bir hizmet seferberliği başlatan Nisan motoruyla sokak sokak gezerek bir mahallenin ihtiyaçlarını karşılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 14:28

İzmir’in Doğançay Mahallesi, Ezber bozan bir muhtarlık modeliyle gündeme geliyor. Zira Muhtar Arzu Nisan, Üzerinde "Tek Kraliçe" yazan elektrikli motoruyla sokak sokak gezerek vatandaşların imdadına yetişiyor.

Babasının vasiyetiyle seçimlere girdi! Mobil Muhtar, Doğançay’ın ‘Tek Kraliçesi’ oldu!

“KONUŞMADAN 4 DAKİKA SONRA BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ”

Muhtarlık görevine babası Basri Özkaya'nın isteği üzerine adım attığını söyleyen Arzu Nisan, adaylık sürecinde yaşadığı duygusal süreci "Doğançay tarihinde ilk kez bir kadının fotoğrafı muhtar adayı olarak asıldığında babam benimle gurur duyduğunu söylemişti. Muhtar olamayacağımı söylememe rağmen ölmeden hemen önce benden söz almamı istedi. Bu konuşmadan dört dakika sonra beyin kanaması geçirerek vefat etti. Hem onunla son kez konuşmuş hem de muhtarlık sözünü vermiş oldum. Şimdi her işin sonunda mezarını ziyaret ederek verdiğim sözü tutmanın huzurunu yaşıyorum." sözleriyle aktardı.

Babasının vasiyetiyle seçimlere girdi! Mobil Muhtar, Doğançay’ın ‘Tek Kraliçesi’ oldu!

PROJEDEN PROJEYE KOŞUYOR

İlk döneminde edindiği tecrübelerle ikinci döneminde büyük projelere odaklandığını ifade eden Nisan, mahalle sakinlerine verilen doğalgaz sözünün tutulduğunu kaydetti. Maddi süreçlerin tamamlanmasıyla doğalgaz projesinin onaylandığını kaydeden Nisan, ayrıca mahalledeki ATM eksikliği için toplanan dilekçelerin onay sürecinde olduğunu, kaynak suyu projesinin ise şebeke bağlantısı aşamasına geldiğini bildirdi.

Babasının vasiyetiyle seçimlere girdi! Mobil Muhtar, Doğançay’ın ‘Tek Kraliçesi’ oldu!

YANGIN SIRASINDA AKTİF ROL ÜSTLENDİ

Bölgede yaşanan büyük yangın felaketi sırasında aktif rol üstlendiğini hatırlatan Muhtar Nisan, "13 saat boyunca yangın bölgesinde kaldım. Alevler yerleşim yerine yaklaştığında tek bir mesajla mahallenin tahliye edilmesini sağladım. Vatandaşlarım bana güvenerek Doğançay'ı boşalttı" dedi.

Babasının vasiyetiyle seçimlere girdi! Mobil Muhtar, Doğançay’ın ‘Tek Kraliçesi’ oldu!

ELEKTRİKLİ MOTORUNU MAHALLE HİZMETİNDE KULLANIYOR

Kendisini 'Mobil Muhtar' olarak tanımlayan Arzu Nisan, elektrikli motorunu mahalle hizmetinde etkin bir şekilde kullanıyor. Evrak işlerinden hastaların sağlık ocağına nakline, yağmurda kalan öğrencilerin taşınmasına kadar her alanda motosikletiyle yardıma koştuğunu belirten Nisan, iletişim kanallarını ve sosyal medyayı da aktif kullanarak vatandaşları bilgilendirdiğini ifade etti.

Babasının vasiyetiyle seçimlere girdi! Mobil Muhtar, Doğançay’ın ‘Tek Kraliçesi’ oldu!

“HALKLA TAMAMEN BÜTÜNLEŞMİŞ BİRİ”

Mahalle sakinlerinden Emine Tosun, Muhtar Nisan’ın özellikle kadınlar için açtığı Uzak Doğu sporları ve dikiş kurslarından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, her ihtiyaç duyduklarında muhtara ulaşabildiklerini söyledi. Bir diğer mahalle sakini Musa Yılmaz ise, "Muhtarımız kahvehanelere girip çıkan, halkla tamamen bütünleşmiş biridir. Doğalgaz süreci için gerekli evrakları bizlere ulaştırdı, yakında mahallemize doğalgaz gelmiş olacak. Çalışmalarından çok memnunuz" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Herkes gitti, köyde sadece 4 kişi kaldı! Nedenini muhtar açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mahalle muhtarı CHP'li belediyenin cenazesini kaldırdı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.