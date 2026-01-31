Babasının vasiyetiyle seçimlere girdi! Mobil Muhtar, Doğançay’ın ‘Tek Kraliçesi’ oldu!

İzmir’in Doğançay Mahallesi, Ezber bozan bir muhtarlık modeliyle gündeme geliyor. Zira Muhtar Arzu Nisan, Üzerinde "Tek Kraliçe" yazan elektrikli motoruyla sokak sokak gezerek vatandaşların imdadına yetişiyor.

“KONUŞMADAN 4 DAKİKA SONRA BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ”

Muhtarlık görevine babası Basri Özkaya'nın isteği üzerine adım attığını söyleyen Arzu Nisan, adaylık sürecinde yaşadığı duygusal süreci "Doğançay tarihinde ilk kez bir kadının fotoğrafı muhtar adayı olarak asıldığında babam benimle gurur duyduğunu söylemişti. Muhtar olamayacağımı söylememe rağmen ölmeden hemen önce benden söz almamı istedi. Bu konuşmadan dört dakika sonra beyin kanaması geçirerek vefat etti. Hem onunla son kez konuşmuş hem de muhtarlık sözünü vermiş oldum. Şimdi her işin sonunda mezarını ziyaret ederek verdiğim sözü tutmanın huzurunu yaşıyorum." sözleriyle aktardı.

PROJEDEN PROJEYE KOŞUYOR

İlk döneminde edindiği tecrübelerle ikinci döneminde büyük projelere odaklandığını ifade eden Nisan, mahalle sakinlerine verilen doğalgaz sözünün tutulduğunu kaydetti. Maddi süreçlerin tamamlanmasıyla doğalgaz projesinin onaylandığını kaydeden Nisan, ayrıca mahalledeki ATM eksikliği için toplanan dilekçelerin onay sürecinde olduğunu, kaynak suyu projesinin ise şebeke bağlantısı aşamasına geldiğini bildirdi.

YANGIN SIRASINDA AKTİF ROL ÜSTLENDİ

Bölgede yaşanan büyük yangın felaketi sırasında aktif rol üstlendiğini hatırlatan Muhtar Nisan, "13 saat boyunca yangın bölgesinde kaldım. Alevler yerleşim yerine yaklaştığında tek bir mesajla mahallenin tahliye edilmesini sağladım. Vatandaşlarım bana güvenerek Doğançay'ı boşalttı" dedi.

ELEKTRİKLİ MOTORUNU MAHALLE HİZMETİNDE KULLANIYOR

Kendisini 'Mobil Muhtar' olarak tanımlayan Arzu Nisan, elektrikli motorunu mahalle hizmetinde etkin bir şekilde kullanıyor. Evrak işlerinden hastaların sağlık ocağına nakline, yağmurda kalan öğrencilerin taşınmasına kadar her alanda motosikletiyle yardıma koştuğunu belirten Nisan, iletişim kanallarını ve sosyal medyayı da aktif kullanarak vatandaşları bilgilendirdiğini ifade etti.

“HALKLA TAMAMEN BÜTÜNLEŞMİŞ BİRİ”

Mahalle sakinlerinden Emine Tosun, Muhtar Nisan’ın özellikle kadınlar için açtığı Uzak Doğu sporları ve dikiş kurslarından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, her ihtiyaç duyduklarında muhtara ulaşabildiklerini söyledi. Bir diğer mahalle sakini Musa Yılmaz ise, "Muhtarımız kahvehanelere girip çıkan, halkla tamamen bütünleşmiş biridir. Doğalgaz süreci için gerekli evrakları bizlere ulaştırdı, yakında mahallemize doğalgaz gelmiş olacak. Çalışmalarından çok memnunuz" şeklinde konuştu.