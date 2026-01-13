Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Herkes gitti, köyde sadece 4 kişi kaldı! Nedenini muhtar açıkladı

Adıyaman'a bağlı 250 haneli Sarıkaya köyünde kış ayları oldukça ıssız geçiyor. Yazın 2 bine yaklaşan nüfus, kışın gelmesiyle 4'e düşüyor. Kedi ve köpekleri beslemek için köyden ayrılmayan muhtar ve ailesi hayvanları elleriyle besliyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 09:48

, Malatya ve Gaziantep'ten ailelerin gelip yaptığı Adıyaman merkeze bağlı Sarıkaya köyünün nüfusu yazın 2 bine dayanırken, kışın neredeyse tamamen boşalıyor. Kışın herkes köyü terk edip şehir merkezine gitse de arıkaya Muhtarı Ali Rıza Bildik ve ailesi yaz kış köyünü terk etmiyor. Ailenin köyü terk etmemesinin en büyük nedeni ise .

Herkes gitti, köyde sadece 4 kişi kaldı! Nedenini muhtar açıkladı

HAYVANLARI ELLERİYLE BESLİYORLAR

Köydeki kedi ve köpekleri soğuk kış günlerinde açlıktan ölmemeleri için kendi elleriyle besliyor. Çevre ilçe ve beldelerdeki fırınlardan bayat ekmekleri toplayan Ali Rıza Bildik, bunlarla hayvanları besliyor. Diğer köylüler de bayat ekmek getirerek muhtara destek oluyor. Kedi ve köpekler, elinde bayat ekmek dolu torbayı görünce muhtar Bildik'in etrafında toplanıyor.

Herkes gitti, köyde sadece 4 kişi kaldı! Nedenini muhtar açıkladı

"HAYVANLARININ AÇ KALIP ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM"

Hem köydeki hayvanlar hem de köy için hiçbir yere gitmediğini vurgulayan Sarıkaya (Çiğ) Köyü Muhtarı Ali Rıza Bildik, "Ben ailemle köyde yaşıyorum. Şu anda köyde benden başka yaşayan kimse yok. Köyüme herhangi bir zarar gelmesini istemediğim için ve bu sokak hayvanlarının aç kalıp ölmemeleri için köyümde tek başıma yaşıyorum. İhtiyaçlarımızı, yollarımız açıldığı zaman günün şartlarına göre alıyorum, bazen yollarımız kapalı oluyor. Ulaşım yapamıyoruz. Bazen de yollarımız açıldığı zaman evimizin ihtiyaçlarını gidip getiriyoruz. Bizim burada dükkan falan yok. Mecburen dışardaki il ve ilçelerde ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Şehirde yaşayabilirim, ama ben köyüme herhangi bir zarar gelmesin diye köyün muhtarı olduğumdan dolayı sokak hayvanlarının aç kalıp ölmesini istemediğimden gönüllü olarak köyümü terk etmedim. Köyümde şu anda duruyorum, durmaya da devam edeceğim. Nüfusumuz yazın bin 500 ile 2 bini buluyor. Ev olarak bizim 200 hanenin üzerinde köy evimiz var. Baharda geliyorlar. Vatandaşlarımız çiftçilikle uğraşıyor. Ürünlerini kaldıran köylülerimiz kış başlamadan hemen Adıyaman merkeze gidiyorlar bir sonraki bahar mevsimine kadar gelmiyorlar. Ailemle beraber bahar ayına kadar yalnız yaşıyoruz" diye konuştu.

Herkes gitti, köyde sadece 4 kişi kaldı! Nedenini muhtar açıkladı
