Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

İstanbul güne trafikle başladı! Araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde trafik çilesi başladı. Sabah saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu yer yer yüzde 80'lere ulaştı. Araçların buzlanma riski nedeniyle trafikte kontrollü ilerledikleri görüldü.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 09:23

İstanbul'da haftanın ikinci iş günü yine trafik yoğunluğu ile başladı. Sabah saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu, özellikle Anadolu Yakası'nda yüzde 71 seviyelerine çıktı. Her iki yakada D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarının birçok noktasında yoğunlaştığı gözlendi.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu üzeri Ankara istikametinde Haliç'ten Zeytinburnu'na kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

Yenibosna mevki Ankara istikametinde de yoğunluk yaşanıyor.

Basın Ekspres bağlantı yolunda her iki yönde de trafik ağır seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik de Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Ayrıca bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

Kent genelinde araçların buzlanma riski nedeniyle trafikte kontrollü ilerledikleri gözlenirken, olası kar yağışına karşı bazı bölgelerde karla mücadele ekiplerinin tedbir aldıkları da görüldü.

Öte yandan, vatandaşlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Edirnekapı Şehitlik Metrobüs Durağı ve Cevizlibağ Metrobüs Durağı gibi aktarma merkezlerinde yoğunluk gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu saat 08.50 itibarıyla Avrupa Yakası'nda yüzde 60, Anadolu Yakası'nda yüzde 71 ve kent genelinde yüzde 63 olarak ölçüldü.

