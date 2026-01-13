Akaryakıta önce indirim sonra zam! Pompa fiyatları değişti

Kategoriler
İran'da yaşanan olaylar ve döviz kurlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. 3 gün önce 93 kuruş indirim yapılan motorine 1,08 lira zam geldi. Zamlı tarife gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. İşte 13 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları...
Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yıl başındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan etki ediyor.
İran'da ekonomik sıkıntılar sonrası başlayan protesto gösterileri petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu yükseliş akaryakıta zam olarak yansıdı.
MOTORİNE ZAM GELDİ
Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 8 kuruş zam geldi.
LİTRESİ 56 LİRAYI AŞTI
Zam sonrası motorinin fiyatı İstanbul'da 54 lirayı, Ankara'da 55 lirayı, İzmir'de ise 56 lirayı aştı.
İşte 13 Ocak 2026 tarihinde 3 büyükşehirdeki akaryakıt fiyatlarında son durum...
İSTANBUL (AVRUPA YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI