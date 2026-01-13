Akaryakıta önce indirim sonra zam! Pompa fiyatları değişti

İran'da yaşanan olaylar ve döviz kurlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. 3 gün önce 93 kuruş indirim yapılan motorine 1,08 lira zam geldi. Zamlı tarife gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. İşte 13 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları...