Akaryakıta önce indirim sonra zam! Pompa fiyatları değişti

Ocak 13, 2026 07:35
1
Motorine zam geldi

İran'da yaşanan olaylar ve döviz kurlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. 3 gün önce 93 kuruş indirim yapılan motorine 1,08 lira zam geldi. Zamlı tarife gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. İşte 13 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları...

2
Motorine zam geldi

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yıl başındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan etki ediyor.

3
Motorine zam geldi

İran'da ekonomik sıkıntılar sonrası başlayan protesto gösterileri petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu yükseliş akaryakıta zam olarak yansıdı.

4
Motorine zam geldi

MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 8 kuruş zam geldi.

5
Motorine zam geldi

LİTRESİ 56 LİRAYI AŞTI

Zam sonrası motorinin fiyatı İstanbul'da 54 lirayı, Ankara'da 55 lirayı, İzmir'de ise 56 lirayı aştı.

6
Motorine zam geldi

İşte 13 Ocak 2026 tarihinde 3 büyükşehirdeki akaryakıt fiyatlarında son durum...

7
Motorine zam geldi

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 53.21 TL
  • Motorin: 54.81 TL
  • LPG: 29.29 TL

8
Motorine zam geldi

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 53.02 TL
  • Motorin: 54.62 TL
  • LPG: 28.69 TL

9
Motorine zam geldi

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 54.04 TL
  • Motorin: 55.87 TL
  • LPG: 29.17 TL

10
Motorine zam geldi

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 54.37 TL
  • Motorin: 56.14 TL
  • LPG: 29.09 TL

