Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Diyarbakır'da 140 suçlu yakalandı

Diyarbakır'da "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 140 kişi yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır'da 140 suçlu yakalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 09:38

Yurt genelinde suçlularla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Diyarbakır'da önemli operasyonlar düzenlendi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonlar düzenledi. Operasyonlara ilişkin Diyarbakır Valiliğinden açıklama geldi.

Diyarbakır'da 140 suçlu yakalandı

140 KİŞİ YAKAYI ELE VERDİ

Açıklamada, aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 140 kişinin yakalandığı belirtildi.

Söz konusu kişilerin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.

