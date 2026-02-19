Kraliçe II. Elizabeth'in çocukluk mektubu satışa sunuluyor, neler yazdığı anlatıldı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in çocukken Royal Lodge konutunun eski baş hizmetçisi Beatrice Stillman'a hitaben yazdığı mektup satışa çıkıyor. Kraliçe Elizabeth'in kendi el yazması olan mektup için verilecek tekliflerin 4 bin sterline kadar çıkması bekleniyor. 27 Şubat'ta gerçekleşecek olan açık artırmada satışa sunulacak mektupta neler yazdığı da açıklandı.

MEKTUPTA NELER YAZIYOR?

Windsor'daki kraliyet konutunun baş hizmetçisine hitaben yazılan tek sayfalık mektupta köpekler, atlar ve küçük çocukların çizimleri yer alırken Kraliçe kuşların iyi olup olmadığını ve akvaryum balıklarının hayatta olup olmadığını soruyor.

Prenses Elizabeth'in mektubu 1936 ile 1940 yılları arasında Cornwall'da bulunduğu sırada yazdığı ve o dönemde 10 ile 12 yaşlarında olduğu ifade edilirken, mektupta kraliçenin topladığı ve Royal Lodge'daki personel arasında paylaşılmasını istediği çuha çiçeklerinden de bahsediliyor.

Mektubun açık artırmasını yapacak Hansons Auctioneers'tan Justin Matthews, "Uluslararası müzayede dünyasında geçirdiğim 27 yılda bu kadar güzel bir şey görmedim" ifadelerini kullandı.