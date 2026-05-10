Genç motosikletlinin acı sonu: Otomobile çarpan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde 20 yaşındaki Arda Kaynak'ın kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen A.Ç.Ç.’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Kaynak, sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç sürücü hayatını kaybetti. Polis ekipleri, otomobil sürücüsü A.Ç.Ç'yi gözaltına alırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

