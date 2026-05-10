Birinci sınıf öğrencisine yanlış şarkı şoku: Anneler Günü etkinliğinde gülümseten anlar

Eskişehir’de Anneler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte yaşananlar izleyenleri gülümsetti. 1. sınıf öğrencisi Yiğit Berke Kızıldağ, Mahmut Tuncer’in "I’m Sorry" şarkısı ile sahneye çıkmayı beklerken, anlık yapılan bir hata nedeniyle hoparlörden Kara Tren türküsü çaldı. Beklediği şarkıyı duyamayan minik öğrenci büyük şaşkınlık yaşarken, o anlar ailesi tarafından kaydedildi. Kısa sürede düzeltilen hatanın ardından öğrencinin sergilediği performans keyifli anlara yol açtı.