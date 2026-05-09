Anneler Günü ekonomiye 100 milyar lira katkı sağlayacak

Bu yıl Anneler Günü'nün ekonomiye yaklaşık 100 milyar liralık katkı sağlamasının öngördüklerini dile getiren (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf açısından da çok önemli. Özel günler anneler günü, babalar günü, sevgililer günü aynı şekilde bilindiği üzere yine iki tane dini bayramımız. Dolayısıyla esnaf bugünlerde bütün sektörleri birden canlandırır." dedi.

GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 10:49

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı , 'nün ekonomiye yaklaşık 100 milyar lira katkı sağlamasının öngörüldüğünü bildirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Anneler Günü'nün ekonomiye yaklaşık 100 milyar lira katkı sağlamasının beklendiğini bildirdi.
Anneler Günü'nün toplumsal ve ekonomik açıdan büyük anlam taşıdığı belirtildi.
Bu özel günün esnaf açısından da önemli olduğu, taksiciden çiçekçisine, takıcısından konfeksiyoncusuna, pastacısından çikolatacısına kadar birçok sektörün canlanmasına vesile olduğu ifade edildi.
Palandöken, yaptığı açıklamada, Anneler Günü'nün hem toplumsal hem de ekonomik açıdan büyük anlam taşıdığını belirtti.

Annelere, aile büyüklerine duyulan sevgi ve saygının, onlar için en büyük olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Ana, aile sevgisi, toplumdaki olumsuzlukları bir anda silip atıyor. Bu gün, esnaf açısından da çok önemli. Böyle günlerde bütün sektörler canlanıyor. Taksiciden çiçekçisine, takıcısından konfeksiyoncusuna, pastacısından çikolatacısına herkesin nasibini aldığı bir gün. Bu günlerde tabiri caizse önemli hasılat beklentisi oluyor. Anneler Günü'nde ekonomiye 100 milyar lira katkı bekleniyor."

