Motosikletiyle devrildi, kalkıp yoluna devam etti: 46 bin TL ceza ile neye uğradığını şaşırdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Mustafa T.’nin kullandığı motosiklet yaya geçidine yaklaştığında refüjdeki yayaların karşıya geçmek için yola çıkacağını düşünerek frene bastı. Bu sırada motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü motosikletle birlikte devrilerek sürüklendi. Bir süre yerde kalan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişirken, şahıs hiçbir şey olmamış gibi motosikletine binerek yoluna devam etti.

Özetle

Mustafa T. olaydan 4 saat sonra Manavgat Devlet hastanesine giderek kaza yaptığını ve yaralandığını belirtti. Bunun üzerine trafik ekipleri, yaralamalı kazanın ardından olay yerini terk etmek suçundan 46 bin TL para cezası uygularken sürücü belgesine 2 yıl el konuldu.