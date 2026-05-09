3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Bartın'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 33 kişi tutuklandı

Bartın'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 10'u 18 yaşından küçük 36 kişi hakkında dava açıldı. Şüphelilerden 33'ü tutuklandı.

Bartın'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 33 kişi tutuklandı
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 21:46
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 21:46

Bartın'da mide bulandıran bir olay yaşandı. 18 Nisan'da 13 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı yönünde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bartın'da 13 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik sosyal medya üzerinden cinsel istismar iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında 36 kişi hakkında iddianame düzenlendi.
Olay, 18 Nisan'da kolluk kuvvetlerine yapılan bir ihbar üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturuldu.
Mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kuran kişilerce istismara uğradığına dair kuvvetli suç şüphesi oluştu.
Bu kapsamda 10'u 18 yaşından küçük 36 kişi hakkında 8 Mayıs'ta iddianame hazırlandı.
İddianame Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Dosya kapsamında 9'u 18 yaşından küçük 33 kişi tutuklu bulunuyor.
SOSYAL MEDYADAN İLETİŞİM KURARAK İSTİSMAR İDDİASI

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar ve elde edilen dijital deliller ışığında mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kuran kişilerin istismarına uğradığına dair kuvvetli suç şüphesine ulaşıldı.

10'U 18 YAŞINDAN KÜÇÜK

Bu kapsamda 10'u 18 yaşından küçük 36 kişi hakkında 8 Mayıs'ta iddianame düzenlendi. İddianame, Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Dosya kapsamında 9'u 18 yaşından küçük 33 kişinin tutuklu bulunduğu belirtildi.

