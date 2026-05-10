Önce darp sonra gasp! Taksideki dehşet kamerada

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi'nde bir taksici önceki akşam hem darbedildi hem gasbedildi. Taksici Gökhan A.,'nın aracına saat 21:30 sıralarında 2 kişi bindi. Aracın arka koltuğunda olan kişi elindeki ipi taksicinin boğazına dolayarak tartışmaya başladı. Bir süre sonra araçtaki 2 kişi taksiciyi darp etmeye başladı. Şahıslar daha sonra taksiciyi gasp ederek olay yerinden kaçtı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından taksici Gökhan A., ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Taksici ile iki şüpheli arasındaki arbede anları taksinin kamerasına yansıdı.

