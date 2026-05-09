Süper Lig’de şampiyonluğa bir adım uzakta olan Galatasaray, taraftarının önünde kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyor. Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. kez şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Galatasaray’da hedef mutlak galibiyet. Samsunspor mücadelesinde cezası sebebiyle forma giyemeyen Uğurcan Çakır, formasına kavuşurken gözler maç saatine çevrildi. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Antalyaspor ise haftaya topladığı 29 puanla 15. sırada giriyor. Süper Lig tarihinde iki takım 60. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken Galatasaray, Antalyaspor’a rakip olduğu 38 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Galatasaray Antalyaspor maçını şifresiz veren kanallar belli oldu. Peki Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle bilgisi…

HABERİN ÖZETİ Galatasaray Antalyaspor CANLI nereden izlenir? Galatasaray Antalyaspor maç kadrosu, ilk 11’ler… Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmak için kendi sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Rams Park'ta karşılaşıyor. Maç, 9 Mayıs'ta saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 HD ekranlarından yayınlanacak. Galatasaray, Antalyaspor'a karşı ligde oynadığı son 19 maçta mağlup olmadı. Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen, Antalyaspor'a karşı çıktığı 3 maçta 5 gol attı. Maç, Almanya, Fransa, Azerbaycan, Rusya ve Amerika gibi birçok ülkeden canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk düğümü çözülüyor. 33. hafta mücadelesinde Galatasaray, şampiyonluk için Antalyaspor’u konuk ediyor. Rams Park’ta oynanacak kritik mücadele bugün (9 Mayıs) saat 20.00’de başlayacak. Süper Lig yayın hakları beIN Sports’ta olduğundan dev mücadele Türkiye’den sadece beIN Sports 1 HD ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray’ın Antalyaspor’u konuk edeceği mücadele için heyecan dorukta. Dev karşılaşma Almanya, Fransa, Azerbaycan, Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Antalyaspor mücadelesi beIN Sports’un yanı sıra TOD TV üzerinden de canlı yayınlanacak. TOD TV üyeliği bulunan kullanıcılar veya yeni üyelik oluşturanlar karşılaşmayı canlı olarak telefon, tablet, bilgisayar vb. araçlarla takip edebilirler.

Galatasaray Antalyaspor arasında oynanacak dev mücadele Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde naklen yayınlanacak. Mücadeleleri canlı yayınlayacak resmi kuruluşlar belli oldu.

Galatasaray Antalyaspor maçı Amerika’da Fanatiz beIN SPORTS beIN SPORTS en EspañolfuboTV beIN SPORTS CONNECT gibi kanallardan izleyiciyle buluşacak.

Kanada’da ise mücadelenin resmi yayıncı kuruluşları, beIN SPORTS en EspañolbeIN Sports Canada beIN SPORTS CONNECT Canada fuboTV Canada Fanatiz Canada oldu. İşte, Galatasaray Antalyaspor maçını şifresiz veren kanallar;

Avustralya: beIN Sports Connect

Kazakistan: Sport Plus

Meksika: Disney+ Premium Mexico

Portekiz: Sport TV1Sport TV Multiscreen

Romanya: Orange TV GoPrima Sport 5

Rusya: Sportbox.ru Match! Football 3matchtv.ru

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, İlkay, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen.

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Ballet, Doğukan, Van de Streek.

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 19 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 15 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 45 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 19 maçta fileleri 10 kez havalandırabildi.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Antalyaspor'a karşı çıktığı 3 maçta da gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı formayla Akdeniz temsilcisine karşı 3 maçta ter döken Osimhen, 5 kez fileleri havalandırdı. Deplasmandaki iki maçta birer gol atan 27 yaşındaki santrfor, RAMS Park'taki tek müsabakada "hat-trick" yaptı.



