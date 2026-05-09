Aktüel
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Galatasaray Antalyaspor CANLI nereden izlenir? Galatasaray Antalyaspor maç kadrosu, ilk 11’ler…

Galatasaray Antalyaspor canlı izle! Trendyol Süper Lig’de 33’ncü hafta mücadelesinde Galatasaray ve Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip Akdeniz temsilcisi karşısında kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Antalyaspor ise düşme potasına girmemek için zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Galatasaray rakibini 4-1 mağlup ederek üç puana ulaşmıştı. Rams Park’ta oynanacak mücadelede gözler Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sane gibi yıldızlarda olacak. Galatasaray Antalyaspor maçı ilk 11’ler belli oldu. Peki Galatasaray Antalyaspor canlı nereden izlenir? İşte, Galatasaray Antalyaspor maçını şifresiz veren kanallar…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 19:38
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 19:38

’de şampiyonluğa bir adım uzakta olan , taraftarının önünde kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyor. Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. kez sevinci yaşamak isteyen Galatasaray’da hedef mutlak galibiyet. Samsunspor mücadelesinde cezası sebebiyle forma giyemeyen Uğurcan Çakır, formasına kavuşurken gözler maç saatine çevrildi. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan ise haftaya topladığı 29 puanla 15. sırada giriyor. Süper Lig tarihinde iki takım 60. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken Galatasaray, Antalyaspor’a rakip olduğu 38 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Galatasaray Antalyaspor maçını şifresiz veren kanallar belli oldu. Peki Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle bilgisi…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmak için kendi sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Rams Park'ta karşılaşıyor.
Maç, 9 Mayıs'ta saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 HD ekranlarından yayınlanacak.
Galatasaray, Antalyaspor'a karşı ligde oynadığı son 19 maçta mağlup olmadı.
Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen, Antalyaspor'a karşı çıktığı 3 maçta 5 gol attı.
Maç, Almanya, Fransa, Azerbaycan, Rusya ve Amerika gibi birçok ülkeden canlı yayınlanacak.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

GALATASARAY ANTALYASPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk düğümü çözülüyor. 33. hafta mücadelesinde Galatasaray, şampiyonluk için Antalyaspor’u konuk ediyor. Rams Park’ta oynanacak kritik mücadele bugün (9 Mayıs) saat 20.00’de başlayacak. Süper Lig yayın hakları beIN Sports’ta olduğundan dev mücadele Türkiye’den sadece beIN Sports 1 HD ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray’ın Antalyaspor’u konuk edeceği mücadele için heyecan dorukta. Dev karşılaşma Almanya, Fransa, Azerbaycan, Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Antalyaspor mücadelesi beIN Sports’un yanı sıra TOD TV üzerinden de canlı yayınlanacak. TOD TV üyeliği bulunan kullanıcılar veya yeni üyelik oluşturanlar karşılaşmayı canlı olarak telefon, tablet, bilgisayar vb. araçlarla takip edebilirler.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Galatasaray Antalyaspor arasında oynanacak dev mücadele Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde naklen yayınlanacak. Mücadeleleri canlı yayınlayacak resmi kuruluşlar belli oldu.

Galatasaray Antalyaspor maçı Amerika’da Fanatiz beIN SPORTS beIN SPORTS en EspañolfuboTV beIN SPORTS CONNECT gibi kanallardan izleyiciyle buluşacak.

Kanada’da ise mücadelenin resmi yayıncı kuruluşları, beIN SPORTS en EspañolbeIN Sports Canada beIN SPORTS CONNECT Canada fuboTV Canada Fanatiz Canada oldu. İşte, Galatasaray Antalyaspor maçını şifresiz veren kanallar;

Avustralya: beIN Sports Connect

Kazakistan: Sport Plus

Meksika: Disney+ Premium Mexico

Portekiz: Sport TV1Sport TV Multiscreen

Romanya: Orange TV GoPrima Sport 5

Rusya: Sportbox.ru Match! Football 3matchtv.ru

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇ KADROSU (MUHTEMEL 11’LER)

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, İlkay, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen.

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Ballet, Doğukan, Van de Streek.

GALATASARAY 19 MAÇTIR RAKİBİNE KAYBETMİYOR

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 19 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 15 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 45 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 19 maçta fileleri 10 kez havalandırabildi.

EV SAHİBİ EKİPTE GÖZLER OSİMHEN’DE

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Antalyaspor'a karşı çıktığı 3 maçta da gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı formayla Akdeniz temsilcisine karşı 3 maçta ter döken Osimhen, 5 kez fileleri havalandırdı. Deplasmandaki iki maçta birer gol atan 27 yaşındaki santrfor, RAMS Park'taki tek müsabakada "hat-trick" yaptı.

