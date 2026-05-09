Galatasaray yenerse şampiyon mu? Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkacak

Galatasaray yenerse veya berabere kalırsa şampiyon oluyor mu Antalyaspor maçı öncesi puan hesaplamaları başladı. GS Antalyaspor'u yenerse şampiyonluk ihtimali merak ediliyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında RAMS Park’ta Antalyaspor’u konuk edecek. Ligde son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde sezonun en kritik karşılaşmalarından birine çıkacak. Küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Antalyaspor ise İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmayı amaçlıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya’da oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-1 kazanmıştı. Galatasaray Antalyaspor’u yenerse berabere kalırsa şampiyon mu, beraberlik yetiyor mu? İşte Galatasaray için şampiyonluk senaryoları…

GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 00:38
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 00:41

Galatasaray, Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele hem zirve yarışını hem de alt sıralardaki dengeyi doğrudan etkileyecek. Sarı-kırmızılı ekip ligde son haftalara lider girerken, Antalyaspor küme düşme hattının hemen üstünde bulunuyor ve kritik deplasmanda puan arayacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile RAMS Park'ta saat 20.00'de karşılaşacak ve bu maçta galibiyet durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray yenerse şampiyon mu? Galatasaray lider olarak girdiği ligde 74 puanla zirvede yer alırken, Antalyaspor 29 puanla 15. sırada küme düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor.
GS yenerse şampiyon mu? Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak, Eren Elmalı ve Roland Sallai ise sarı kart sınırında bulunuyor.
Galatasaray berabere kalırsa şampiyon mu? Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 34 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı ve bu süreçte 27 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.
Galatasaray 1 puan alırsa şampiyon mu, yetiyor mu? Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı 7 lig maçının tamamını kazandı.
Galatasaray, Antalyaspor'u yenerse üst üste 4., toplamda ise 26. lig şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray beraberlik durumunda şampiyonluğu ilan edemeyecek ve matematiksel yarış devam edecek.
GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki mücadele RAMS Park’ta oynanacak ve karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanırken, TOD TV platformu üzerinden de internet bağlantısıyla takip edilebilecek. Taraftarlar, sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülen karşılaşmada tribünleri tamamen doldurmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’da Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart gören tecrübeli kaleci Günay Güvenç cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Eren Elmalı ile Roland Sallai sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu da kart görmeleri halinde ligin son haftasında oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

GALATASARAY - ANTALYASPOR İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayarak 74 puan topladı ve liderlik koltuğunda yer aldı. Antalyaspor ise 29 puanla 15. sırada bulunuyor. Akdeniz temsilcisi, küme düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde yer aldığı için İstanbul deplasmanından puan çıkarmak istiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada dikkat çeken bir seri yakaladı. Galatasaray, Süper Lig’de RAMS Park’taki son 34 maçında mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 27 galibiyet alan sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Antalyaspor ile oynanan 7 lig maçının tamamını kazanan Galatasaray’da Victor Osimhen de rakibine karşı oynadığı 3 karşılaşmada toplam 5 gol attı.

GALATASARAY ANTALYASPOR'U YENERSE ŞAMPİYON MU?

Galatasaray, Antalyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde Trendyol Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı ekip, ligin son 2 haftasına en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde girdiği için alacağı 3 puanla rakibinin ulaşabileceği puanın üzerine çıkacak.

Sarı-kırmızılılar böylece üst üste 4, toplamda ise 26. lig şampiyonluğunu elde edecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele bu nedenle sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olarak görülüyor. Taraftarlar da karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor.

GALATASARAY ANTALYASPOR BERABERE KALIRSA NE OLUR, ŞAMPİYON OLUYOR MU?

Galatasaray’ın Antalyaspor karşısında puan kaybetmesi halinde şampiyonluk kesinleşmeyecek. Sarı-kırmızılı ekip, son haftaya lider girecek ancak matematiksel olarak yarış devam edecek. Bu nedenle Galatasaray, şampiyonluğu ilan edebilmek için Antalyaspor karşısında galibiyet arayacak.

Antalyaspor açısından ise alınacak bir puan küme düşme hattından uzaklaşma adına büyük önem taşıyor. Akdeniz temsilcisi, ligde kalma yarışında kritik haftalara girilirken İstanbul deplasmanından avantajlı bir sonuçla ayrılmak istiyor.

