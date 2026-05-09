Şampiyonluk sevinci yaşamaya hazırlanan taraftarları heyecan sardı. Trendyol Süper Lig’de haftaya ezeli rakibi Fenerbahçe ile 4 puan farkla giren Galatasaray, sahadan üç puanla ayrılması durumunda mutlu sona ulaşacak. Sarı-kırmızı taraftarlar şimdiden formaları ve bayraklarıyla hazırlık yapmaya başlarken özellikle İstanbul’da uzun araç konvoyları yapılacak ve şampiyonluk coşkusu yaşanacak. Galatasaray geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında kaybederek şampiyonluk kutlamalarını ertelemişti. Konyaspor karşısında mutlak galibiyet hedefleyen Galatasaray’da gözler maçın sona ereceği saate çevrildi. Peki İstanbul’da Galatasaray şampiyonluk kutlaması nerede, nasıl yapılacak? İşte, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları programı…

HABERİN ÖZETİ İstanbul Galatasaray şampiyonluk kutlaması nerede, ne zaman? Galatasaray şampiyonluk kutlaması programı 2026… Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor karşısında galip gelmesi durumunda 26. şampiyonluğunu ilan edecek ve bu kapsamda İstanbul'da kutlama hazırlıkları yapılıyor. Galatasaray, Konyaspor'u yenmesi halinde 4. kez üst üste ve toplamda 26. şampiyonluğunu kazanacak. Şampiyonluk kutlamalarının Rams Park'ın bulunduğu Kağıthane'de başlayıp Mecidiyeköy ve Şişli gibi ilçelerde devam etmesi bekleniyor. Şampiyonluk kutlama töreninin önümüzdeki hafta, muhtemelen 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılması planlanıyor. Kutlama organizasyonu için dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Dua Lipa'yı getirme hedefi olduğu ve sanatçıya 4 şarkı için 2 milyon dolarlık bir teklif sunulduğu iddia ediliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NEREDE?

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Konyaspor karşısında 3 puana ulaşması durumunda 4. kez üst üste olmak üzere toplamda 26. şampiyonluğa ulaşacak. Galatasaray taraftarı genellikle maç öncesinde Mecidiyeköy, Şişli, Kağıthane gibi semtlerde toplanıyor.

Şampiyonluk kutlamaları için taraftarlar Rams Park’ın bulunduğu Kağıthane’de kutlamalara başlayacak ve kutlamalar Mecidiyeköy, Şişli gibi ilçelerde devam edecek. Galatasaray’ın ligde son maçı olacak Kasımpaşa mücadelesinin ardından ise büyük bir organizasyon planlanıyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

Galatasaray’ın ligde şampiyonluğunu ilan etmesi durumunda kutlama töreninin önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takım organizasyon için çalışmalarını sürdürürken Yenikapı Etkinlik Alanı’nda şampiyonluk kutlaması planlanıyor. Sarı-kırmızılıların 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü şampiyonluk törenini gerçekleştireceği tahmin ediliyor.

Bu sene Galatasaray yönetiminin daha titiz bir planlama üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Galatasaray yönetimi hakkında ise konuyla ilgili yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINA DÜNYA YILDIZI GELİYOR

Bu akşam RAMS Park’ta Antalyaspor’u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, galip gelmesi halinde matematiksel olarak 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Şampiyonluğun resmileşmesinin ardından düzenlenecek büyük kutlama için ise ses getirecek bir iddia gündeme geldi.

Şampiyonluk kupasının kaldırılacağı görkemli gece için dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Dua Lipa’yı İstanbul’a getirmeyi hedefliyor. Gelen bilgilere göre yönetim, yıldız şarkıcıya kutlama programında seslendireceği 4 şarkı için 2 milyon dolarlık bir paket teklif sundu. Dua Lipa’nın bu dev teklife sıcak baktığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtiliyor.

