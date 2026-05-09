Aktüel
Avatar
Editor
 Fuat İğci

İstanbul Galatasaray şampiyonluk kutlaması nerede, ne zaman? Galatasaray şampiyonluk kutlaması programı 2026…

Galatasaray şampiyonluk kutlamaları için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig’de üst üste 4. kez şampiyon olmaya yakın olan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor karşısında kazanması durumunda taraftarının önünde 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Her zaman olduğu gibi şampiyonluğun ana kutlamaları İstanbul’da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe’nin olası puan kaybında Galatasaray’a beraberlik yetecek. Galatasaray şampiyonluk kutlaması yapılacak yerler ise sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray’ın mutlu sona ulaşması durumunda Rams Park’ın bulunduğu Kağıthane’de başlayacak kutlamalar gece boyunca sürecek. Peki Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede? İşte, Galatasaray şampiyonluk kutlaması yapılacak yerler…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 21:07
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 21:07

Şampiyonluk sevinci yaşamaya hazırlanan taraftarları heyecan sardı. Trendyol ’de haftaya ezeli rakibi Fenerbahçe ile 4 puan farkla giren , sahadan üç puanla ayrılması durumunda mutlu sona ulaşacak. Sarı-kırmızı taraftarlar şimdiden formaları ve bayraklarıyla hazırlık yapmaya başlarken özellikle İstanbul’da uzun araç konvoyları yapılacak ve şampiyonluk coşkusu yaşanacak. Galatasaray geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında kaybederek şampiyonluk kutlamalarını ertelemişti. Konyaspor karşısında mutlak galibiyet hedefleyen Galatasaray’da gözler maçın sona ereceği saate çevrildi. Peki İstanbul’da Galatasaray nerede, nasıl yapılacak? İşte, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları programı…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor karşısında galip gelmesi durumunda 26. şampiyonluğunu ilan edecek ve bu kapsamda İstanbul'da kutlama hazırlıkları yapılıyor.
Galatasaray, Konyaspor'u yenmesi halinde 4. kez üst üste ve toplamda 26. şampiyonluğunu kazanacak.
Şampiyonluk kutlamalarının Rams Park'ın bulunduğu Kağıthane'de başlayıp Mecidiyeköy ve Şişli gibi ilçelerde devam etmesi bekleniyor.
Şampiyonluk kutlama töreninin önümüzdeki hafta, muhtemelen 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılması planlanıyor.
Kutlama organizasyonu için dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Dua Lipa'yı getirme hedefi olduğu ve sanatçıya 4 şarkı için 2 milyon dolarlık bir teklif sunulduğu iddia ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NEREDE?

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Konyaspor karşısında 3 puana ulaşması durumunda 4. kez üst üste olmak üzere toplamda 26. şampiyonluğa ulaşacak. Galatasaray taraftarı genellikle maç öncesinde Mecidiyeköy, Şişli, Kağıthane gibi semtlerde toplanıyor.

Şampiyonluk kutlamaları için taraftarlar ’ın bulunduğu Kağıthane’de kutlamalara başlayacak ve kutlamalar Mecidiyeköy, Şişli gibi ilçelerde devam edecek. Galatasaray’ın ligde son maçı olacak Kasımpaşa mücadelesinin ardından ise büyük bir organizasyon planlanıyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

Galatasaray’ın ligde şampiyonluğunu ilan etmesi durumunda kutlama töreninin önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takım organizasyon için çalışmalarını sürdürürken Yenikapı Etkinlik Alanı’nda şampiyonluk kutlaması planlanıyor. Sarı-kırmızılıların 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü şampiyonluk törenini gerçekleştireceği tahmin ediliyor.

Bu sene Galatasaray yönetiminin daha titiz bir planlama üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Galatasaray yönetimi hakkında ise konuyla ilgili yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINA DÜNYA YILDIZI GELİYOR

Bu akşam RAMS Park’ta Antalyaspor’u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, galip gelmesi halinde matematiksel olarak 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Şampiyonluğun resmileşmesinin ardından düzenlenecek büyük kutlama için ise ses getirecek bir iddia gündeme geldi.

Şampiyonluk kupasının kaldırılacağı görkemli gece için dünyaca ünlü İngiliz sanatçı ’yı İstanbul’a getirmeyi hedefliyor. Gelen bilgilere göre yönetim, yıldız şarkıcıya kutlama programında seslendireceği 4 şarkı için 2 milyon dolarlık bir paket teklif sundu. Dua Lipa’nın bu dev teklife sıcak baktığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtiliyor.

