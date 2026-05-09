Yankesiciler kamerada: Elindeki kıyafetle perdeledi, çantadan cep telefonunu çaldı

Şişli'de bulunan alışveriş merkezindeki mağazada cep telefonunun olmadığını fark eden bir kadın, polis ekiplerine şikayette bulundu. Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını incelediklerinde cep telefonunun 2 şüpheli tarafından yankesicilik yöntemiyle çalındığını tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Ö.D.A. ve A.A, Esenler'de gözaltına alınırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

