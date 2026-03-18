Yankesicilerin hırsızlık anı kamerada! Kalabalıktan faydalanıp, çantadaki parayı çaldılar

İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda 2 şüphelinin bir şahsın dalgınlığından faydalanarak, çantasını örtüp el çabukluğuyla parasını çaldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde G.T. (26) ve S.Ç. (30) isimli kadın şüpheliler suçüstü yakalanırken, K.U. isimli şahsın çantasından çaldıkları 8 bin 400 lira nakit para ele geçirilerek mağdura teslim edildi. Hırsızlık anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.