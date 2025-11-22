Yankesiciye suçüstü! Güven Timleri hırsızı böyle yakaladı!

Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi'nde görevli Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir şahsı yakın takibe aldı. Şahsın montuyla perdeleme yaparak bir vatandaşın cüzdanını alması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Suçüstü yakalanan 30 yaşındaki zanlı C.Ç. polis merkezine götürüldü. Şahsın benzer suçlardan sabıkasının olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.