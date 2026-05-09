Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Altın ne zaman ralli yapacak? Zekeriya Şahin "Paranız olsa da alamayacaksınız" diyerek uyardı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 15:16
1
Altın güvenli liman

Altın artık güvenli liman değil mi? Özellikle Ortadoğu’daki savaşın ardından piyasalar artık yalnızca jeopolitik riskleri değil, savaşın küresel ekonomi üzerindeki uzun vadeli etkilerini fiyatlıyor. Akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Şahin, katıldığı bir programda altın piyasalarında yaşanan son gelişmeleri değerlendirirken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 
 

2
altın fiyatları

"Normalde savaşlar var iken veya jeopolitik riskler veya salgınlar varken altının güvenli liman karakteri itibariyle bir yükselişe geçtiğini görüyorduk. Ancak bu savaşta ters bir işlem olmaya başladı." diyen Şahin, "Çünkü işin içine bir enerji krizi, bir tedarik krizi, bir taşımacılık krizi devreye girdi ve küresel enflasyon üzerinde ciddi baskılar oldu. Bu da altında maalesef ki o beklenilen hareketliliği getirmedi.”
 

3
altın fiyatlarında artık fiziki piyasalar

Şahin, özellikle İsrail-İran gerilimi sırasında yapılan sert ve zaman zaman iyimser açıklamaların piyasalarda büyük oynaklık yarattığını belirterek, altın fiyatlarında artık fiziki piyasalardan çok türev piyasaların belirleyici olduğunu dile getirdi.
 

4
altın ne kadar

Şahin, "“Özellikle ABD, İsrail, İran savaşı’nda ABD ve İran arasındaki karşılıklı sert, bazen de iyimser açıklamalar neticesinde hem enerji piyasalarında doğal olarak da altında hareketliliği görüyoruz. Yani bir denge oluşamıyor" dedi.

5
fiziki altın

Bu hareketliliklerden veya bu açıklamaların neticesindeki bu fiyat oynaklığından kim kazanıyor? Kimler kazanıyor? sorusuna cevap veren Şahin "Bu çok önemli. Ama şunu görüyoruz ki fiziki altın piyasasından çok türev piyasaların bu noktada belirleyici olduğunu görüyoruz. Özellikle Londra ve New York merkezli büyük fon hareketlerinin kısa vadeli sert fiyatlamalara etki ettiğini görüyoruz.” şeklinde konuştu.
 

6
ekonomik sonuçlar

Yatırımcı davranışlarında ciddi değişimler yaşandığını vurgulayan Şahin, piyasaların artık sıcak çatışmalardan çok ekonomik sonuçlara odaklandığını kaydetti.
 

7
altın ve petrol

“Bu Ortadoğu’daki gerilim nedeniyle yatırımcılar artık Ortadoğu’daki bu sıcak çatışma ortamından ziyade savaşın küresel ekonomide bırakacağı ve bıraktığı büyük hasarı fiyatlamaya geçti. Bu sebeple altın ve petrol arasındaki korelasyon ters işlemeye başladı.”
 

8
hürmüz Boğazı

Özellikle Hürmüz Boğazı krizinin derinleşmesi halinde altın fiyatlarının uzun vadeli riskler açısından çok daha belirleyici hale geleceğini ifade eden Şahin, küresel ekonomik kırılganlıklara dikkat çekti.
 

9
Hürmüz Boğazı krizi

“Özellikle şu an Hürmüz Boğazı krizi eğer daha da derinleşirse ve daha da uzarsa bundan sonraki süreçlerde biz petrol fiyatlarından ziyade altın fiyatlarının aslında uzun vadeli riskler üzerinde ne kadar belirleyici olduğunu görüşmeye ve konuşmaya başlayacağız.”
 

10
348 TRİLYON DOLARLIK KÜRESEL BORÇ

“348 TRİLYON DOLARLIK KÜRESEL BORÇ YÜKÜ VAR”

Küresel ekonomideki temel sorunlara işaret eden Şahin, altının artık çok katmanlı bir yatırım aracı haline geldiğini söyledi.
 

11
altın fiyatları

“Özellikle altının yükselmeye devam etmesi veya petrolle ters korelasyon ilişkisi içerisinde ciddi sorunlar var. Bunların en başında da küresel borç yükü geliyor. Malumunuz üzere 348 trilyon dolarlık bir küresel borçtan bahsediyoruz. Enerji şoklarından bahsediyoruz."

 

12
merkez bankalarının ve küresel piyasaların

"Tedarik zincirlerindeki olumsuz gidişattan, alternatif güzergahlardan bahsediyoruz. Merkez bankalarının faiz yükseltmelerine doğru yöneldiğinden bahsediyoruz. Sonuç itibariyle burada artık altın savaşlarla değil faizlerin, doların, merkez bankalarının ve küresel piyasaların aynı anda fiyatlandığı çok katmanlı bir yatırım merkezinde bulunduğunu söyleyebiliriz.”

 

13
enerji krizi

Altının savaş dönemlerinde yükselmesi gerektiğine yönelik genel algının neden bu kez gerçekleşmediğini de değerlendiren Şahin, enerji krizinin yatırım tercihlerinde değişime neden olduğunu belirtti.
 

14
petrol fiyatları

“Şimdi bir anda petrol fiyatları yükselmeye başlayınca ve küresel sistemlerde sıkıntılar başlayınca insanlar altına yatırımlarını, yatırımcılar altına olan yatırımlarını geri çektiler ve bu piyasalardan çıktılar. Büyük fon hareketliliklerinden çıktılar. Doğrudan doğruya petrol üzerinde yatırımlarını yapmaya başladılar.”
 

15
petrol ve enerji tedariki

PARANIZ VARSA BİLE ALAMAYACAKSINIZ

Enerji arzında yaşanan sorunların ülkeleri stratejik rezerv oluşturmaya ittiğini söyleyen Şahin, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şu an paranız olsa bile tedarik noktasında petrol ve enerji tedariki yapamıyorsunuz. Çok zorlanıyorsunuz. Çünkü birçok ülkenin özellikle stratejik rezervleri bitme noktasına geldi. Şimdi paranız varsa dahi alamıyor pozisyonuna düştük. Doğal olarak da altının düşüş seviyelerinde olması petrolün yüksekliği ile alakalı bir durumdur. Ülkeler önce enerji gardlarını almaya çalışmışlardır.”
 

16
RALLİ OLACAK MI?

RALLİ OLACAK MI?

Altının yeniden yükselişe geçip geçmeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şahin, kısa vadede yatay seyrin sürebileceğini ifade etti.
 

17
altında yatay seyri

“Kısa vadede bunu beklemiyoruz. Çünkü Hürmüz’deki bu gerginlik sürecek gibi görünüyor. Her ne kadar küresel ekonomi üzerinde etkisi olsa dahi savaş bitmiş olsa bile bence piyasaların bu temkinlilik hareketi devam edecektir. Bir nebze daha altında yatay seyri göreceğiz gibi görünüyor.”

 

18
YIL SONU ALTIN NE KADAR OLACAK?

YIL SONU ALTIN NE KADAR OLACAK?

Yıl sonu beklentilerine ilişkin de konuşan Şahin, ons altında 5 bin doların üzerinin görülebileceğini söyledi.

“Şu an 4715 ons bazında fiyatlamaları görüyoruz ama yıl sonunda 5000 - 5300 dolar aralığında bir ons fiyatlaması görebiliriz. Eğer kısa vadede müzakereler, bir barış görüşmeleri olur ise. Eğer olmaz ise altının bu yatay seyrinin ben devam edeceği kanaatindeyim.”
 

19
Altına yatırım yapalım mı

Yatırımcılara da mesaj veren Şahin, "Altına yatırım yapalım mı? Çıkalım mı? Komple yatırımdan vazgeçelim mi? Asla ve asla böyle bir durum söz konusu değil. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Birileri evet bu altın üzerindeki fiyat hareketliliklerini görüyor ama ne tam anlamıyla altından çıkış yapılmalı ne de tam anlamıyla bir giriş yapılmalı. Bunun yerine kademeli ve risk dağıtan yaklaşım daha rasyoneldir” değerlendirmesinde bulundu.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.