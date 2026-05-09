Mevduat getirisi uçuşa geçti! Mayıs 2026'da 32 gün için rekor rakam verildi

Bengü Sarıkuş
09.05.2026
saat ikonu 17:13
09.05.2026
saat ikonu 17:13
mevduat getirisi

Enflasyon rakamlarının açıklanması ve Merkez Bankası kararlarının ardından mevduat getirisi oranları uçuşa geçti. Bazı bankalarda yüzde 47'ye kadar yükselen getiri oranı dikkat çekiyor. 

500 bin liranın 32 günlük getirisi

Peki 500 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar? Mayıs 2026 için en yüksek mevduat oranını hangi banka veriyor? Mevduat getirilerinde son durum ne? İşte detaylar...
 

Akbank Vadeli Hesap TL Standart Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %42
Net Kazanç: 15.189,04 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.189,04 TL
 

Odea Oksijen Hesap Günlük Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %45
Net Kazanç: 14.089,93 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.089,93 TL
 

Garanti BBVA E-Vadeli Hesap Standart Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %41,25
Net Kazanç: 14.917,81 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.917,81 TL
 

QNB Kazandıran Günlük Hesap Standart Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %43
Net Kazanç: 13.684,6 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.684,6 TL
 

TEB Marifetli Hesap Günlük Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %45
Net Kazanç: 14.879,85 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.879,85 TL
 

ING Turuncu Hesap Günlük Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %45
Net Kazanç: 14.053,19 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.053,19 TL
 

Ziraat Dinamik Dinamik Kazandıran Hesap Günlük Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %47
Net Kazanç: 12.096,09 TL
Vade Sonu Bakiye: 512.096,09 TL
 

Fibabanka Kiraz Hesap Günlük Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %46
Net Kazanç: 14.708,67 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.708,67 TL
 

Alternatif Bank VOV Hesap Günlük Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %46
Net Kazanç: 14.408,12 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.408,12 TL
 

Türk Ticaret Bankası Salkım Hesap Günlük Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %45,25
Net Kazanç: 14.963,83 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.963,83 TL
 

CEPTETEB Marifetli Hesap Günlük Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %45
Net Kazanç: 14.879,85 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.879,85 TL
 

Anadolubank Renkli Hesap Günlük Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %45
Net Kazanç: 14.879,85 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.879,85 TL
 

ON Dijital Bankacılık ON Plus Günlük Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %45
Net Kazanç: 13.557,2 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.557,2 TL
 

Şekerbank Gece Gündüz Hesap Günlük Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %45
Net Kazanç: 13.391,87 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.391,87 TL
 

Türkiye Finans Günlük Hesap Günlük Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %44
Net Kazanç: 14.185,39 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.185,39 TL
 

DenizBank Kaptan Hesap Günlük Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %43,5
Net Kazanç: 15.973,63 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.973,63 TL
 

getirfinans Günlük Vadeli Hesap Günlük Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %43
Net Kazanç: 14.208,52 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.208,52 TL
 

Hayat Finans Avantajlı Hesap Standart Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %42,8
Net Kazanç: 15.478,36 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.478,36 TL
 

QNB E-Vadeli Mevduat Hesabı Standart Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %42,5
Net Kazanç: 15.369,86 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.369,86 TL

Odea Yeni Vadeli Mevduat Hesap Standart Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %42,5
Net Kazanç: 15.369,86 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.369,86 TL
 

DenizBank E-Mevduat Standart Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %42,25
Net Kazanç: 15.279,45 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.279,45 TL
 

Akbank Serbest Plus Hesap Günlük Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %42
Net Kazanç: 15.414,67 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.414,67 TL
 

Ziraat Dinamik Standart Vadeli Hesap Standart Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %41,5
Net Kazanç: 15.008,22 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.008,22 TL
 

getirfinans Vadeli Hesap Standart Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %41,5
Net Kazanç: 15.008,22 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.008,22 TL
 

N Kolay Bono Günlük Kazandıran Bono

Getiri Oranı: %41
Net Kazanç: 15.504,97 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.504,97 TL
 

ING Vadeli Hesap Standart Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %40
Net Kazanç: 14.465,75 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.465,75 TL
 

İş Bankası Vadeli TL Hesabı Standart Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %39,5
Net Kazanç: 14.284,93 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.284,93 TL
 

Enpara.com Vadeli Hesap Standart Vadeli Hesap

Getiri Oranı: %39
Net Kazanç: 14.104,11 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.104,11 TL
 

ZİRAAT KATILIM ANINDA GÜNLÜK HESAP GÜNLÜK VADELİ HESAP

Getiri Oranı: %36
Net Kazanç: 10.597,85 TL
Vade Sonu Bakiye: 510.597,85 TL

