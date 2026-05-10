Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Yıllar sonra bir araya geldiler: Özür diledi, helallik istedi

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 2019 yılında katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olayın sanıklarından Yakup Karakoç ile yıllar sonra bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’nun ofisinde gerçekleşen buluşmada Karakoç, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu dile getirdi.

ÖZÜR DİLEDİ, HELALLİK İSTEDİ

Karakoç, görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür dileyerek helallik istedi. Kılıçdaroğlu da Karakoç’un özrünü kabul etti ve ikili daha sonra kucaklaştı.

"NİYE KİN TUTUYORUZ? BİRBİRİMİZİ SEVECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu'nun “Kin şeytana özgü bir kavramdır. Niye kin tutuyoruz? Birbirimizi seveceğiz” ifadeleri ise oldukça dikkat çekti.