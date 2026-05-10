Emniyet Genel Müdürlüğü, Anneler Gününe özel video paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Anneler Günü dolayısıyla hazırladığı özel klipte operasyondaki polislere dua eden annelerin ve bir şehit annesinin duygu yüklü ziyaretine yer verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Emniyet Genel Müdürlüğü, Anneler Gününe özel video paylaştı Emniyet Genel Müdürlüğü, Anneler Günü dolayısıyla hazırladığı özel klipte operasyondaki polislere dua eden annelerin ve bir şehit annesinin ziyaretine yer verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Anneler Günü'nü kutlamak için bir klip hazırladı. Klipte operasyondaki polislere dua eden anneler yer alıyor. Bir şehit annesinin duygusal ziyareti de klipte gösterildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, annelerin hayatımıza kattığı değere ve onların karşılıksız sevgi, şefkat ve fedakarlık timsali olduğuna vurgu yaptı. Başta şehit anneleri, gazi anneleri ve teşkilat mensuplarının anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü kutlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, annelerin hayatımıza kattığı değere vurgu yapıldı. Karşılıksız sevgi, şefkat ve fedakarlık timsali annelerin en kıymetli varlıklar olduğu belirtildi:

"Karşılıksız sevgileri, şefkatleri, fedakarlıkları ve hayatımıza kattıkları değerle annelerimiz; en kıymetli varlıklarımızdır. Başta aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve kıymetli teşkilat mensuplarımızın değerli anneleri olmak üzere her zaman baş tacımız olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."