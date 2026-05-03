Başakşehir’de bir sitede yavru kedilerini göremeyen sahipleri çevrede arama yaptı. Bu sırada bina girişinde bulunan alandan kötü kokular gelmediği ve anne kedinin sürekli bu noktaya yönelerek miyavladığı fark edildi. Kedi sahibi, bina sakinlerinden yardım isteyerek kilitli kapıyı açtırdığında vahşet ile karşı karşıya kaldı. Yapılan kontrollerde yeni doğmuş 4 yavru kedinin parçalanarak öldürüldüğünü görüldü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Başakşehir’de görülmemiş vahşet! Yavru kedileri parçalayıp atmışlar Başakşehir'de bir sitede anne kedinin sürekli miyavladığı ve kötü kokuların geldiği bir alanda yapılan aramada 4 yeni doğmuş yavru kedinin parçalanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Anne kedinin sürekli yöneldiği ve kötü kokuların geldiği bina girişi alanında yapılan aramada vahşetle karşılaşıldı. Yeni doğmuş 4 yavru kedinin parçalanarak öldürüldüğü tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri site yöneticisi Şafak B.'nin bilgisine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Site sakinleri hem binada hem de site genelinde güvenlik kamerası bulunmamasına tepki gösterdi. Site sakini Ramazan Yıldırım, öldürülen yavruların kafataslarının ve derilerinin yüzülmüş olmasının vahşeti gösterdiğini belirtti.

SİTE GENELİNDE GÜVENLİK KAMERASI YOKMU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından site yöneticisi Şafak B., bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürürken, yavrularını kaybeden anne kedinin site içerisinde dolaşarak yavrularını aramaya devam etmesi yürekleri sızlattı. Site sakinleri hem binada hem de site genelinde güvenlik kamerası bulunmamasına tepki gösterdi.

“KÖPEĞİN İŞİ DEĞİL O”

Site sakinlerinden Ramazan Yıldırım, "İki arkadaş, binanın girişindelerdi. Dedim, burada ne arıyorsunuz? Dediler, mescide girmemiz lazım, kedilerimiz var. Dedim, mescit kapalı. Bir hafta, iki hafta önce mi ne kapandı herhalde. Ondan sonra kedilerimiz falan var dediler. Kedi olsa dedim, ses çıkar. Ses de yok dediler. Büyük ihtimal ölmüştür dediler. Kafatasları falan, derileri yüzülmüş, kafatasları gitmiş. Yani acayip. Çok kötü şeyler yapmışlar. Büyük ihtimal birileri öldürmüştür zaten. Başka bir şey yapamaz. Köpeğin işi değil o. Köpek olsa bile ses duyarız yani. Seste yoktu. Yan tarafta benim binam zaten. İki tane anne kedi dolaşıyordu devamlı burada. Biri siyah biride sarı. Devamlı Aşağı elektrik dairesine inip çıkıyorlardı. Hatta Yusuf Bey var, üst komşum. Onunla beraber çıkardık dışarı çok ses yapıyorlar diye. Ama herhangi bir şekilde oraya da baktım ben. O gün de ses yoktu zaten" dedi.