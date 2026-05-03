Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Başakşehir’de görülmemiş vahşet! Yavru kedileri parçalayıp atmışlar

Başakşehir’de kaybolan kedi yavrularını arayan site sakinleri bir vahşet ile karşılaştı. Aramalar sonucunda 4 yavru kedi parçalanmış halde bulunurken, olayla ilgili site yöneticisi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 12:02

Başakşehir’de bir sitede yavru kedilerini göremeyen sahipleri çevrede arama yaptı. Bu sırada bina girişinde bulunan alandan kötü kokular gelmediği ve anne kedinin sürekli bu noktaya yönelerek miyavladığı fark edildi. Kedi sahibi, bina sakinlerinden yardım isteyerek kilitli kapıyı açtırdığında vahşet ile karşı karşıya kaldı. Yapılan kontrollerde yeni doğmuş 4 yavru kedinin parçalanarak öldürüldüğünü görüldü.

HABERİN ÖZETİ

Başakşehir’de görülmemiş vahşet! Yavru kedileri parçalayıp atmışlar

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Başakşehir'de bir sitede anne kedinin sürekli miyavladığı ve kötü kokuların geldiği bir alanda yapılan aramada 4 yeni doğmuş yavru kedinin parçalanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Anne kedinin sürekli yöneldiği ve kötü kokuların geldiği bina girişi alanında yapılan aramada vahşetle karşılaşıldı.
Yeni doğmuş 4 yavru kedinin parçalanarak öldürüldüğü tespit edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri site yöneticisi Şafak B.'nin bilgisine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.
Site sakinleri hem binada hem de site genelinde güvenlik kamerası bulunmamasına tepki gösterdi.
Site sakini Ramazan Yıldırım, öldürülen yavruların kafataslarının ve derilerinin yüzülmüş olmasının vahşeti gösterdiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

SİTE GENELİNDE GÜVENLİK KAMERASI YOKMU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından site yöneticisi Şafak B., bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürürken, yavrularını kaybeden anne kedinin site içerisinde dolaşarak yavrularını aramaya devam etmesi yürekleri sızlattı. Site sakinleri hem binada hem de site genelinde güvenlik kamerası bulunmamasına tepki gösterdi.

“KÖPEĞİN İŞİ DEĞİL O”

Site sakinlerinden Ramazan Yıldırım, "İki arkadaş, binanın girişindelerdi. Dedim, burada ne arıyorsunuz? Dediler, mescide girmemiz lazım, kedilerimiz var. Dedim, mescit kapalı. Bir hafta, iki hafta önce mi ne kapandı herhalde. Ondan sonra kedilerimiz falan var dediler. Kedi olsa dedim, ses çıkar. Ses de yok dediler. Büyük ihtimal ölmüştür dediler. Kafatasları falan, derileri yüzülmüş, kafatasları gitmiş. Yani acayip. Çok kötü şeyler yapmışlar. Büyük ihtimal birileri öldürmüştür zaten. Başka bir şey yapamaz. Köpeğin işi değil o. Köpek olsa bile ses duyarız yani. Seste yoktu. Yan tarafta benim binam zaten. İki tane anne kedi dolaşıyordu devamlı burada. Biri siyah biride sarı. Devamlı Aşağı elektrik dairesine inip çıkıyorlardı. Hatta Yusuf Bey var, üst komşum. Onunla beraber çıkardık dışarı çok ses yapıyorlar diye. Ama herhangi bir şekilde oraya da baktım ben. O gün de ses yoktu zaten" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Görenler şaşırıyor! Kedi ile Kangal köpeğin anları kamerada
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kedi kovaladı, müşteriler panikle kaçıştı! Kuaförde ilginç anlar kamerada
ETİKETLER
#Başakşehir Hayvan Şiddeti
#Yavru Kedi Cinayeti
#Sitede Vahşet
#Hayvanlara Kötü Muamele
#Güvenlik Kamerası Eksikliği
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.