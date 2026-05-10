Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, pazar günü yurt genelinde birçok ilde yağış görülecek. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda öğle saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor. Yağışlı hava yeni haftada da etkisini sürdürecek. Sıcaklık ise kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Onur Kaya
GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 08:42
10.05.2026
saat ikonu 08:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Mayıs 2026 tarihli raporunu yayımladı. Pazar günü 43 ilde yağmur bekleniyor. Yeni haftada da hava birçok bölgede yağışlı geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Mayıs 2026 tarihli hava durumu raporuna göre Pazar günü 43 ilde yağmur beklendiğini duyurdu.
Pazar günü Trakya Kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, İstanbul'un Avrupa Yakası ile Sakarya, Bilecik çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış görülecek ve bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar genellikle güneyli, güneybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
43 İLDE YAĞMUR ALARMI

Pazar günü yurt genelinde hava parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, İstanbul'un Avrupa Yakası ile Sakarya, Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış görülecek. Bugün 43 ilde kuvvetli yağış bekleniyor.

SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli, güneybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

2 BÖLGEYE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

İşte bölge bölge illerimizde hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi, İstanbul'un Avrupa Yakası ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu; Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

