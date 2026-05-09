Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Meteoroloji'den 35 il için sağanak uyarısı: Bahar yağmurları bastıracak

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, hafta sonu yurdun büyük bölümü yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları artış gösterse de bahar sağanakları etkili olacak. Cumartesi günü 35 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışlı hava yeni haftada da etkisini sürdürecek.

KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 08:35
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 08:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü () 9 Mayıs 2026 tarihli raporunu yayımladı. Hafta sonu yurdun bazı bölgelerinde etkili olacak sağanak, yeni haftada yurt geneline yayılacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Mayıs 2026 tarihli hava durumu raporuna göre, hafta sonu yurdun bazı bölgelerinde etkili olacak sağanakların yeni haftada yurt geneline yayılacağını duyurdu.
Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
35 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar genellikle güney, güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
35 İLDE SAĞANAK ALARMI

Yapılan son tahminlere göre; Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Yozgat ve Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Aydın, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle güney, güneybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İşte bölge bölge illerimizde hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin (Yozgat ve Sivas hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

