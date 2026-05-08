Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Mayıs Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede yurt genelinde güneşli havanın görüleceği bildirilirken, Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunda sağanak beklendiği belirtildi. Sıcaklıkların ise yurt genelinde 4 derece birden artacağı tahmin ediliyor.

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul dahil birçok kente kuvvetli sağanak geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Mayıs Cuma günü için yayımladığı hava tahmin raporunda yurt genelinde güneşli havanın görüleceğini, ancak bazı bölgelerde sağanak beklendiğini ve sıcaklıkların 4 derece artacağını bildirdi. Yurt genelinde güneşli hava hakim olacak. Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunda sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar yurt genelinde 4 derece artacak. Çanakkale'de parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı bir hava öngörülüyor. Afyonkarahisar'da parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Erzurum'da çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava tahmin ediliyor.

İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İLDE SAĞANAK

Öte yandan yapılan değerlendirmede, yarın için sağanak alarmı verildi. İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli sağanak yağışın etkisini göstereceği bildirildi.

8 MAYIS CUMA GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge İl Sıcaklık (°C) Hava Durumu MARMARA ÇANAKKALE 24 Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı İSTANBUL 24 Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ 27 Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı SAKARYA 28 Parçalı ve az bulutlu BİLECİK Sağanak yağışlı EGE A.KARAHİSAR 22 Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı DENİZLİ 26 Parçalı ve az bulutlu İZMİR 27 Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı MUĞLA 24 Parçalı ve az bulutlu KÜTAHYA, UŞAK, MANİSA (Kuzey) Sağanak yağışlı AKDENİZ ADANA 27 Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA 24 Parçalı ve az bulutlu BURDUR 23 Parçalı ve az bulutlu HATAY 27 Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU ANKARA 22 Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR 24 Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı KONYA 22 Parçalı ve çok bulutlu NEVŞEHİR 19 Parçalı ve çok bulutlu SİVAS Arılıklı sağanak yağışlı BATI KARADENİZ BOLU 24 Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı DÜZCE 26 Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU 23 Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK 20 Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA 26 Parçalı ve çok bulutlu ARTVİN 19 Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN 19 Parçalı ve çok bulutlu TRABZON 17 Çok bulutlu TOKAT Arılıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU ERZURUM 15 Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS 13 Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA 21 Çok bulutlu VAN 13 Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BİNGÖL, MUŞ, BİTLİS (Van'ın doğusu dahil) Arılıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR 24 Parçalı bulutlu MARDİN 22 Parçalı bulutlu SİİRT 22 Parçalı bulutlu ŞANLIURFA 25 Parçalı bulutlu

