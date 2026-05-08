Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul dahil birçok kente kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Mayıs Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede yurt genelinde güneşli havanın görüleceği bildirilirken, Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunda sağanak beklendiği belirtildi. Sıcaklıkların ise yurt genelinde 4 derece birden artacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan yapılan değerlendirmede, yarın için sağanak alarmı verildi. İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli sağanak yağışın etkisini göstereceği bildirildi.
|Bölge
|İl
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|MARMARA
|ÇANAKKALE
|24
|Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
|İSTANBUL
|24
|Parçalı ve az bulutlu
|KIRKLARELİ
|27
|Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
|SAKARYA
|28
|Parçalı ve az bulutlu
|BİLECİK
|Sağanak yağışlı
|EGE
|A.KARAHİSAR
|22
|Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
|DENİZLİ
|26
|Parçalı ve az bulutlu
|İZMİR
|27
|Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
|MUĞLA
|24
|Parçalı ve az bulutlu
|KÜTAHYA, UŞAK, MANİSA (Kuzey)
|Sağanak yağışlı
|AKDENİZ
|ADANA
|27
|Parçalı ve çok bulutlu
|ANTALYA
|24
|Parçalı ve az bulutlu
|BURDUR
|23
|Parçalı ve az bulutlu
|HATAY
|27
|Parçalı ve az bulutlu
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|22
|Parçalı ve çok bulutlu
|ESKİŞEHİR
|24
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
|KONYA
|22
|Parçalı ve çok bulutlu
|NEVŞEHİR
|19
|Parçalı ve çok bulutlu
|SİVAS
|Arılıklı sağanak yağışlı
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|24
|Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
|DÜZCE
|26
|Parçalı ve az bulutlu
|KASTAMONU
|23
|Parçalı ve az bulutlu
|ZONGULDAK
|20
|Parçalı ve az bulutlu
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|26
|Parçalı ve çok bulutlu
|ARTVİN
|19
|Parçalı ve çok bulutlu
|SAMSUN
|19
|Parçalı ve çok bulutlu
|TRABZON
|17
|Çok bulutlu
|TOKAT
|Arılıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|15
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|KARS
|13
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MALATYA
|21
|Çok bulutlu
|VAN
|13
|Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|BİNGÖL, MUŞ, BİTLİS (Van'ın doğusu dahil)
|Arılıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|24
|Parçalı bulutlu
|MARDİN
|22
|Parçalı bulutlu
|SİİRT
|22
|Parçalı bulutlu
|ŞANLIURFA
|25
|Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu, batısı ile Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
