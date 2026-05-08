Altın fiyatları hızla yükseliyor! Gram altının yeni fiyatı belli oldu: İşte 8 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Küresel piyasalardaki hareketlilik haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Gözler Orda Doğu'dan çıkacak barış ihtimaline ve bugün açılanacak ABD istihdam verilerine çevrildi. Yatırımcılar altın fiyatlarını araştırmaya başlarken, 2 haftalık düşüşte son erdi. Altın fiyatlarında yükseliş hızlandı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 8 Mayıs 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.870,41 TL
SATIŞ: 6.871,27 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 11.199,00 TL
SATIŞ: 11.330,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 6.246,20 TL
SATIŞ: 6.540,14 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 22.397,00 TL
SATIŞ: 22.625,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 44.664,00 TL
SATIŞ: 45.078,00 TL