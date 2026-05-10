Milli Savunma Bakanlığı, Anneler Günü için video paylaştı: "Kalbimiz daima annelerimizle"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anneler Günü münasebetiyle bir video yayınladı. MSB, NSosyal hesabından yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Özetle

HABERİN ÖZETİ Milli Savunma Bakanlığı, Anneler Günü için video paylaştı: "Kalbimiz daima annelerimizle" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anneler Günü dolayısıyla bir video yayınlayarak vatan nöbetindeki askerlerin ve tüm annelerin gününü kutladı. MSB, Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, yurt içinde ve sınır ötesinde vatan nöbetinde olan askerlerin kalplerinin anneleriyle olduğu belirtildi. Başta şehit ve gazilerin anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü kutlandı. Videoda, çeşitli birliklerdeki askerlerin Anneler Günü mesajları yer aldı. Ayrıca, personelin annelerinin kapılarını çalarak çiçek verdiği görüntüler de videoda gösterildi.

"Yurt içinde ve sınır ötesinde. Nerede olursak olalım, vatan ve millet nöbetinde kalbimiz daima annelerimizle. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere yaşam kaynağımız, fedakarlık abidesi tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."

Videoda, çeşitli birliklerde görev yapan askerlerin Anneler Günü mesajı ile personelin annelerinin kapılarını çalarak çiçek verdiği görüntüler yer aldı.