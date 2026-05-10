Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anneler Günü münasebetiyle bir video yayınladı. MSB, NSosyal hesabından yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yurt içinde ve sınır ötesinde. Nerede olursak olalım, vatan ve millet nöbetinde kalbimiz daima annelerimizle. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere yaşam kaynağımız, fedakarlık abidesi tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."
Videoda, çeşitli birliklerde görev yapan askerlerin Anneler Günü mesajı ile personelin annelerinin kapılarını çalarak çiçek verdiği görüntüler yer aldı.