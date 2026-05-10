Piyasaların son iki aydır ana haber bültenlerinde yer alan gelişmelerle yönlendirildiğini öne süren İslam Memiş, “Her hafta bir gün olumlu, bir gün olumsuz haberler geliyor. Buna bağlı olarak da piyasalarda sürekli yön değişimi yaşanıyor” ifadelerini kullandı. Bu dalgalı durumun yıl sonuna kadar devam edeceğine işaret eden Memiş, yatırımcıların bu tabloya alışması gerektiğini kaydetti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarı: Yeni hafta için altın ve gümüş senaryosunu açıkladı İslam Memiş, piyasaların son iki aydır ana haber bültenlerindeki gelişmelerle yönlendirildiğini, bu dalgalı durumun yıl sonuna kadar devam edeceğini ve 2026'nın parayı koruma yılı olacağını belirtiyor. Piyasalar, her hafta gelen olumlu ve olumsuz haberlere bağlı olarak sürekli yön değiştirmektedir. Bu dalgalı durumun yıl sonuna kadar devam etmesi beklenmektedir ve yatırımcıların bu tabloya alışması gerektiği ifade edilmektedir. 2026 yılı için yapılan değerlendirmede, "paradan para kazanma yılı değil, parayı koruma yılıdır" vurgusu yapılmaktadır. Piyalarda bilinçli bir şekilde dalgalanma oluşturulduğu iddia edilmekte ve yatırımcıların fiyata değil miktara odaklanması önerilmektedir. Yeni haftaya ilişkin iki senaryo sunulmakta: olumlu senaryoda anlaşma haberiyle borsalarda yükseliş, altın ve gümüşte değer artışı, dolarda gevşeme; olumsuz senaryoda ise savaşın devamı yönünde bir gelişmeyle petrol fiyatlarında yükseliş ve birçok varlıkta sert düşüşler yaşanabileceği belirtilmektedir. Bu ihtimallerin eşit ağırlıkta olduğu (%50-%50) ifade edilmektedir. Ons altın için kritik seviyeler belirtilmekte; 4700 dolar üzerinde haftalık kapanışın 5200 dolara kadar yükselişi tetikleyebileceği, 4500-4400 dolar bandının ise güçlü destek olduğu söylenmektedir. Gümüşün son dönemde altına kıyasla daha fazla kazandırdığı, altın-gümüş rasyosundaki düşüşün gümüşü desteklediği belirtilmekte; kısa vadede 96 dolar direnci ve gram bazda 145-150 lira seviyelerinin gündemde olduğu aktarılmaktadır. Hafta sonu piyasalar kapalıyken gelen haberlerin yeni haftada sert fiyat hareketlerine neden olduğu vurgulanarak, yatırımcıların hafta sonu gelişmelerini dikkatle takip etmesi gerektiği ifade edilmektedir.

“PİYASALAR BİLİÇLİ ŞEKİLDE DALGALANDIRILIYOR”

2026 yılında para piyasalarına dair değerlendirmelerde de bulunan Memiş, “2026 yılı paradan para kazanma yılı değil, parayı koruma yılıdır” sözüyle yatırımcılara uzun vadeli strateji çağrısında bulundu. Piyasalarda bilinçli şekilde dalgalanma oluşturulduğunu iddia eden Memiş, yatırımcıların fiyata değil miktara odaklanması gerektiğine dikkat çekti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YENİ HAFTA İÇİN İKİ SENARYO

GDH YouTube kanalına konuşan Memiş, yeni haftaya ilişkin iki farklı senaryo üzerinde durdu. Buna göre, hafta sonu gelecek haber akışı piyasaların yönünü belirleyecek:

Olumlu senaryo: Anlaşma haberi gelirse borsalarda yükseliş, altın ve gümüşte değer artışı, dolarda ise gevşeme görülebilecek.

Olumsuz senaryo: Savaşın devamı yönünde bir gelişme olursa petrol fiyatlarında yükseliş, buna karşılık birçok varlıkta sert düşüşler yaşanabilecek.

Memiş, bu iki ihtimalin de eşit ağırlıkta (%50-%50) olduğunu belirtti.

ALTIN VE GÜMÜŞ NE KADAR OLUR?

Ons altın için kritik seviyelere de değinen Memiş, 4700 dolar üzerinde haftalık kapanış olması halinde fiyatların 5200 dolara kadar yükselebileceğini söyledi. Aşağı yönlü senaryoda ise 4500–4400 dolar bandının güçlü destek olduğunu ifade etti.

Gümüşün ise son dönemde altına kıyasla daha fazla kazandırdığını belirten Memiş, altın-gümüş rasyosundaki düşüşün gümüşü desteklediğini söyledi. Gümüşte kısa vadede 96 dolar direncinin takip edildiğini, gram bazda ise 145–150 lira seviyelerinin gündemde olduğunu aktardı.

"HAFTA SONLARI PİYASALARIN KAPALI OLMASI SERT HAREKETLERİ TETİKLİYOR"

Hafta sonlarının özellikle piyasa açısından önemli hale geldiğini vurgulayan Memiş, piyasalar kapalıyken gelen haberlerin yeni haftada sert fiyat hareketlerine neden olduğunu ifade etti. Bu nedenle yatırımcıların özellikle hafta sonu gelişmelerini dikkatle takip etmesi gerektiğini söyledi.

Memiş’e göre küresel piyasalarda belirsizlik ortamı bir süre daha devam edecek ve bu süreç yatırımcılar için yüksek oynaklıkla şekillenecek.