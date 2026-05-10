İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarı: Yeni hafta için altın ve gümüş senaryosunu açıkladı

Piyasaların son iki aydır ana haber bültenlerinde yer alan gelişmelerle yönlendirildiğini öne süren İslam Memiş, “Her hafta bir gün olumlu, bir gün olumsuz haberler geliyor. Buna bağlı olarak da piyasalarda sürekli yön değişimi yaşanıyor” ifadelerini kullandı. Bu dalgalı durumun yıl sonuna kadar devam edeceğine işaret eden Memiş, yatırımcıların bu tabloya alışması gerektiğini kaydetti.
2026 yılında para piyasalarına dair değerlendirmelerde de bulunan Memiş, “2026 yılı paradan para kazanma yılı değil, parayı koruma yılıdır” sözüyle yatırımcılara uzun vadeli strateji çağrısında bulundu. Piyasalarda bilinçli şekilde dalgalanma oluşturulduğunu iddia eden Memiş, yatırımcıların fiyata değil miktara odaklanması gerektiğine dikkat çekti.
GDH YouTube kanalına konuşan Memiş, yeni haftaya ilişkin iki farklı senaryo üzerinde durdu. Buna göre, hafta sonu gelecek haber akışı piyasaların yönünü belirleyecek:
Olumlu senaryo: Anlaşma haberi gelirse borsalarda yükseliş, altın ve gümüşte değer artışı, dolarda ise gevşeme görülebilecek.
Olumsuz senaryo: Savaşın devamı yönünde bir gelişme olursa petrol fiyatlarında yükseliş, buna karşılık birçok varlıkta sert düşüşler yaşanabilecek.
Memiş, bu iki ihtimalin de eşit ağırlıkta (%50-%50) olduğunu belirtti.
Ons altın için kritik seviyelere de değinen Memiş, 4700 dolar üzerinde haftalık kapanış olması halinde fiyatların 5200 dolara kadar yükselebileceğini söyledi. Aşağı yönlü senaryoda ise 4500–4400 dolar bandının güçlü destek olduğunu ifade etti.
Gümüşün ise son dönemde altına kıyasla daha fazla kazandırdığını belirten Memiş, altın-gümüş rasyosundaki düşüşün gümüşü desteklediğini söyledi. Gümüşte kısa vadede 96 dolar direncinin takip edildiğini, gram bazda ise 145–150 lira seviyelerinin gündemde olduğunu aktardı.
Hafta sonlarının özellikle piyasa açısından önemli hale geldiğini vurgulayan Memiş, piyasalar kapalıyken gelen haberlerin yeni haftada sert fiyat hareketlerine neden olduğunu ifade etti. Bu nedenle yatırımcıların özellikle hafta sonu gelişmelerini dikkatle takip etmesi gerektiğini söyledi.
Memiş’e göre küresel piyasalarda belirsizlik ortamı bir süre daha devam edecek ve bu süreç yatırımcılar için yüksek oynaklıkla şekillenecek.