Mustafa Destici: Kurban Bayramı'nda emeklilere 10 bin lira ikramiye verelim

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin Ankara Olağan İl Kongresi'nde emeklilere 10 bin lira ikramiye verilmesi çağrısında bulundu. Destici ayrıca evlenen her çifte 500 bin lira hibe verilmesi ve ÖTV-KDV'siz araç alma hakkı sunulması gerektiğini belirterek 3 çocuğu olan anneye de maaş bağlanmasını önerdi.

Altınpark Kongre Merkezi'nde yapılan Ankara Olağan İl Kongresi'nde konuşan BBP Genel Başkanı , emeklilerle ilgili yaptığı çağrıyla dikkatleri üzerine çekti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Ankara İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı, sokak köpekleriyle ilgili önlem çağrısında bulundu, evlenen çiftlere ve üç çocuğu olan annelere yönelik destekler önerdi ve emeklilere Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verilmesini talep etti.
Mustafa Destici, şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.
Destici, sokaklarda başıboş dolaşan saldırgan köpeklerin gerektiğinde uyutulması gerektiğini belirtti.
Destici, evlenecek gençlere 500 bin lira hibe ve araç alımında vergi muafiyeti, üç çocuğu olan annelere ise düzenli maaş bağlanması gerektiğini ifade etti.
Destici, emeklilere Ramazan Bayramı'nda artırılmayan ikramiyelerin Kurban Bayramı'nda 10 bin liraya çıkarılmasını ve bu sayede küçükbaş kurban alabilmelerini önerdi.
Destici, dolayısıyla şu ifadeleri kullandı: "Anneler sevginin, merhametin, fedakarlığın ve sabrın yeryüzündeki en güzel temsilcileridir. Bir insanın karakteri, bir milletin vicdanı ve bir toplumun geleceği önce annelerimizin yüreğinde şekillenmektedir. Çünkü anne yalnızca evladını büyüten değil, aynı zamanda milletin ruhunun da en büyük öğretmenidir. Vatan uğruna evladını toprağa veren ama buna rağmen metanetini koruyan şehit anneleri, milletimizin en büyük şeref ve onur kaynaklarından birisidir. Onların fedakarlığı bu milletin hafızasında daima yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere sevginin ve fedakarlığın timsali olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle, en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

"SALDIRGAN SAHİPSİZ KÖPEKLERİ UYUTACAĞIZ"

Sokaklarda başıboş dolaşan köpeklere yönelik gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirten Destici "Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da yüz binlerce, milyonlarca insan öldürüldü. Anaların yüreği yandı ve hala yanmaya devam ediyor. Köpekler çocukları parçalıyor, yine anaların yüreği yanıyor. Gencecik kızlarımız kaçırılıp, tecavüze uğrayıp öldürülüyor, yine anaların yüreği yanıyor. Her yerde, her alanda maalesef annelerimiz ağlamaya, gözyaşı dökmeye devam ediyor. Onun için biz Büyük Birlik Partisi olarak diyoruz ki artık annelerimiz ağlamasın. Sokaklarda başıboş dolaşan köpekleri toplayıp belediyelerin, valiliklerin ya da devlet kurumlarının varsa imkanları elbette barınaklara alalım. Ama bu imkan yoksa çocuklarımız, kadınlarımız, insanımız ölmesin diye gerektiğinde elbette saldırgan sahipsiz köpekleri de uyutacağız" şeklinde konuştu.

"3 ÇOCUĞU OLAN ANNEYE DÜZENLİ MAAŞ BAĞLANMASI GEREKİR"

Evlenen her çifte devlet kurumlarınca en az 500 bin lira hibe verilmesi gerektiğini belirten Destici, "Aile yapımıza, ordumuza, öğretmenimize de sahip çıkacağız. Velhasıl bu milletin şerefli her bir evladına sahip çıkacağız. Evliliği daha da teşvik edeceğiz. Evlenecek gençlerimize daha çok destek vereceğiz. Çocuk başına yardımı daha da arttıracağız. 3 çocuğu olan anneye düzenli olarak maaş bağlanması gerekir. Evlenen gençlerimize ÖTV'siz, KDV'siz bir araç alma hakkı verilmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığımız kura ile evlenen gençlere 500 bin lira çeyiz yardımı yapıyor. Bütün kurumlarımız bu konuda teşvik edilmeli. Evlenen her çifte en az 500 bin lira hibe, kurumlarımız ve devletimiz tarafından verilmelidir" diye konuştu.

"BAYRAMDA 10 BİN LİRA İKRAMİYE VERELİM DE KÜÇÜK BAŞ DA OLSA BİR KURBAN ALSINLAR"

Gıda sektöründeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirten Destici, "Emeklerimizin ikramiyeleri Ramazan Bayramı'nda arttırılmadı, 4 bin lirada kaldı. Ama Kurban Bayramı'nda durduğu yerde sayamaz. Çünkü enflasyon var, hayat pahalılığı var. Özellikle gıda enflasyonu var. Bütün dünyada gıda enflasyonu yıllık yüzde 2, bizde yüzde 32, tam 16 katı. Komşularımızın hepsinde gıda, sebze, meyve, süt hepsi bizden çok ucuz. Dolayısıyla bu işin artık düzenlenmesi lazım. Fahiş fiyatla satış yapanların ellerinin kırılması, dükkanlarının kapatılması lazım. Onun için biz diyoruz ki emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim de en azından küçük başta olsa bir kurban alsınlar" ifadelerini kullandı.

