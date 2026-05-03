Büyük Birlik Partisi Olağan İl Kongresi, Eskişehir'de Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Burada kürsüye çıkan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HABERİN ÖZETİ Mustafa Destici net bir dille uyardı: "Ailemizi, ülkemizi, topraklarımızı kaybederiz" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin doğurganlık oranındaki düşüşe dikkat çekerek aile yapısının korunması ve asgari ücretlilerle ilgili çağrılarda bulundu. Destici, Türkiye'de doğurganlık oranının aile başı 3'ten 1.5'in altına düştüğünü ve bu gidişle nüfusun 50 milyonun altına düşebileceğini belirtti. Doğurganlık oranının düşmesiyle ailelerin, ülkelerin ve toprakların kaybedileceği uyarısında bulundu. Aile yapısının korunması gerektiğini, genç yaşta evliliklerin teşvik edilmesi ve çocuk sahibi olmanın desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Ekonomik sıkıntı yaşayan kesimlerin başında asgari ücretlilerin geldiğini söyledi. Bütçe sıkıntısı gerekçesiyle topyekûn artış yapılamıyorsa, Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi bir 'Asgari Hane Geçim Rakamı Tespit Komisyonu' kurulmasını önerdi.

"50 MİLYONUN ALTINA DÜŞERİZ"

Aile yapısı hakkında konuşan ve Türkiye'de doğurganlık oranının yarı yarıya düştüğünü aktaran Destici, "Bundan 30 sene önce çocuk sayımız aile başı 3 iken, bugün 1 buçuğun altına inmiş. Dünya literatüründeki tanımıyla söylüyorum nesli en fazla tükenmekte olan ilk 5 milletin içindeyiz. Yani böyle giderse, hani 100 milyonu geçme hayalimiz vardı ya 50 milyonun altına düşeriz" ifadelerini kullandı.

"AİLEMİZİ, ÜLKEMİZİ, TOPRAKLARIMIZI KAYBEDERİZ"

Nüfusun bu orandan düşmesiyle birlikte felaket olacağının altını çizen Destici, "O zaman ailemizi de kaybederiz, ülkemizi de kaybederiz, topraklarımızı da kaybederiz. Onun için aile yapımıza sahip çıkmalıyız. Çocuklarımızı mümkün olduğu kadar genç yaşta evlendirmeliyiz. Evliliklerini yaptıktan sonra çocuk sahibi olmaları noktasında açıktan teşvik etmeliyiz" dedi.

ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

Ekonomik olarak en büyük sıkıntıyı yaşayan kesimlerin asgari ücretliler olduğuna dikkat çeken Destici, "Onun için diyoruz ki; mademki topyekün artıramıyorsunuz, 'bütçe sıkıntısı var' diyorsunuz, o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi bir 'Asgari Hane Geçim Rakamı Tespit Komisyonu' kurulsun" diye konuştu.