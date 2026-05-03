Mustafa Destici net bir dille uyardı: "Ailemizi, ülkemizi, topraklarımızı kaybederiz"

Büyük Birlik Partisi Olağan İl Kongresi, Eskişehir'de Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Burada kürsüye çıkan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Aile yapısı hakkında konuşan ve Türkiye'de doğurganlık oranının yarı yarıya düştüğünü aktaran Destici, "Bundan 30 sene önce çocuk sayımız aile başı 3 iken, bugün 1 buçuğun altına inmiş. Dünya literatüründeki tanımıyla söylüyorum nesli en fazla tükenmekte olan ilk 5 milletin içindeyiz. Yani böyle giderse, hani 100 milyonu geçme hayalimiz vardı ya 50 milyonun altına düşeriz" ifadelerini kullandı.
Nüfusun bu orandan düşmesiyle birlikte felaket olacağının altını çizen Destici, "O zaman ailemizi de kaybederiz, ülkemizi de kaybederiz, topraklarımızı da kaybederiz. Onun için aile yapımıza sahip çıkmalıyız. Çocuklarımızı mümkün olduğu kadar genç yaşta evlendirmeliyiz. Evliliklerini yaptıktan sonra çocuk sahibi olmaları noktasında açıktan teşvik etmeliyiz" dedi.
Ekonomik olarak en büyük sıkıntıyı yaşayan kesimlerin asgari ücretliler olduğuna dikkat çeken Destici, "Onun için diyoruz ki; mademki topyekün artıramıyorsunuz, 'bütçe sıkıntısı var' diyorsunuz, o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi bir 'Asgari Hane Geçim Rakamı Tespit Komisyonu' kurulsun" diye konuştu.