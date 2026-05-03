Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülecek “Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi” kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan araştırma; nüfus azalması, doğurganlık oranındaki düşüş ve yaşlanma gibi temel konulara yönelik uzun vadeli bir yol haritası ortaya çıkardı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Aileyi korumak için seferberlik! 10 yıllık büyük plan açıklandı: Evliliklere yeni teşvikler yolda Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülecek “Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi” kamuoyuyla paylaşılarak, nüfus azalması, doğurganlık oranındaki düşüş ve yaşlanma gibi temel sorunlara yönelik uzun vadeli bir yol haritası ortaya konuldu. Belgeye göre, Türkiye nüfusunun 2100 yılına kadar 25 milyon ile 54 milyon aralığına gerileyebileceği öngörülüyor. Toplam doğurganlık hızı 2017'den sonra 2,1'in altına düşerek 2024'te 1,48'e indi ve yıllık doğum sayısı 1 milyonun altına geriledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,08'e inerken, tek kişilik hanelerin oranı %20,5'e çıktı ve yalnız yaşayan yaşlı birey sayısı 1 milyon 836 bin 496'ya ulaştı. 65 yaş ve üstü nüfus oranı hızla artarak 62 ilde %10'un üzerine çıktı ve çalışan nüfusta azalma görüldü. İlk evlenme yaşı erkeklerde 28,5'e, kadınlarda 26'ya çıkarken, boşanmalar son 24 yılda iki katından fazla yükseldi. Vizyon Belgesi kapsamında kurumsal yapı ve koordinasyonun güçlendirilmesi, veri ve araştırma kapasitesinin artırılması, mevzuatın aile odaklı hale getirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin artırılması gibi hedefler belirlendi.

Hükûmet ailenin korunması ve nüfus artışı için gelecek on yılda beş önemli başlıkta hamle yapacak. Cinsiyetsizleştirme gibi aile yapısına zarar veren küresel akımlarla, zararlı alışkanlıklarla ve bağımlılıkla mücadele edilecek. Evlilikler yeni teşviklerle kolaylaştırılacak. Doğurganlık hızını artırmak için çocuk sahibi olmak özendirilecek.



NÜFUS 25 MİLYONA KADAR GERİLEYEBİLİR

Hükümet tarafında hazırlanan belgede, Türkiye’de nüfus politikalarının işaret ettiği verilere de yer verildi. Verilere göre; 2025 yılında 86 milyon 92 bin 168 olan nüfusun, 2100 yılına kadar ciddi biçimde azalabileceği öngörülüyor. TÜİK’in düşük senaryosuna göre nüfusun 54 milyona, Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre ise 38 milyon ile 25 milyon aralığına gerileyebileceği ifade ediliyor.

YILLIK DOĞUM SAYISI 1 MİLYONUN ALTINA GERİLEDİ

Toplam doğurganlık hızı 2017’den sonra 2,1 seviyesinin altına düşerek 2024 yılında 1,48’e kadar indi. Yıllık doğum sayısı da son on yılda 400 binden fazla azalarak 1 milyonun altına geriledi. Tunceli, Bayburt ve Ardahan’da doğum sayılarının binin altına düşmesi dikkat çekti. Ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,08’e inerken, tek kişilik hanelerin oranı yüzde 20,5’e çıktı. Yalnız yaşayan yaşlı birey sayısı ise 1 milyon 836 bin 496’ya ulaştı.

ANNELİK YAŞI YÜKSELDİ

Ortalama anne yaşı 2001’de 26,7 iken 2024’te 29,3’e yükseldi. İlk doğum yaşı da artarak 27,3 oldu. Bu tablo, anneliğin daha ileri yaşlara ertelendiğini ortaya koyuyor.

TÜRKİYE YAŞLANIYOR

65 yaş ve üzerindeki nüfus oranı hızla artarken, bu oranın yüzde 10’un üzerine çıktığı il sayısı 62’ye ulaştı. Sinop, Kastamonu ve Giresun’da yaşlı nüfus oranı yüzde 20’yi geçti. Yaşlı nüfusun artışıyla birlikte çalışan nüfusta da azalma görüldü. Bu durum sosyal güvenlik dengesini olumsuz etkiliyor. Normalde 4 olması gereken aktif/pasif sigortalı oranı, 2024 itibarıyla 1,61’e kadar düştü.

EVLİLİK YAŞI YÜKSELDİ, BOŞANMALAR ARTTI

İlk evlenme yaşı erkeklerde 28,5’e, kadınlarda 26’ya çıktı. Hiç evlenmeyenlerin oranı artarken boşanmalar son 24 yılda iki katından fazla yükseldi. Kaba boşanma hızı binde 1,41’den binde 2,26’ya çıktı.

HEDEFLER TEK TEK SIRALANDI

“Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi” kapsamında belirlenen hedefler şöyle: