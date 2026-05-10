Son zamanlarda magazin dünyasının en çok konuşulan konularından birisi de Selahattin Paşalı ile eşi Lara'nın çıkmaza giren evliliği olmuştu. Kıskanmak dizisinin oyuncusu Selahattin Paşalı ile eşi Lara'nın evliliği boşanma sürecine doğru yol alırken, çift oldukça zorlu bir dönemeçten geçtiklerini sosyal medya hesaplarından yayınladıkladıkları gönderiyle duyurmuştu. Yüzüğün parmaktan çıkma raddesine kadar ciddi bir boyut alması ve 'ihanet' iddialarından ötürü de evliliklerini bitirmeye doğru giden çiftin boşanacaklarının konuşulması magazin gündemini etkilemişti. Peki Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı aralarındaki sorunları çözdü mü?

HABERİN ÖZETİ Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı barıştı mı? Anneler Günün'de Selahattin Paşalı'dan 'kriz bitti' mesajı Oyuncu Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı, evliliklerinde yaşadıkları krizi çözerek barıştı. Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı, evliliklerinde zorlu bir dönemden geçtiklerini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Lara Paşalı'nın alyansını çıkarması ve düğün fotoğraflarını silmesi krizi kuvvetlendirmişti. Çift, yayınladıkları ortak açıklamayla kişisel süreçlerini kendi içlerinde yönetmek istediklerini belirtmişti. Açıklamanın ardından kaldırılan düğün karelerinin yeniden yüklenmesi, barışma sinyali olarak yorumlanmıştı. Selahattin Paşalı, Anneler Günü'nde eşi ve kızlarının fotoğrafını paylaşarak evliliklerindeki huzurun yeniden sağlandığını göstermiş oldu.

SELAHATTİN PAŞALI İLE LARA PAŞALI ARASINDA NE OLMUŞTU?

Yaşadıkları gerginlik sebebiyle evlilik yıldönümlerini kutlamayı bile es geçen çiftin bu krizli süreci, sosyal medyada gündem olmuştu. Lara Paşalı'nın parmağındaki alyansı çıkarması ve düğün pozlarını Instagram hesabından tek tek silmesi; ikilinin evliliklerinde kriz olduğu iddialarını kuvvetlendirmişti.

LARA AİLESİNDEKİ KRİZ ÇEVREYE DUYRULMAYA BAŞLANMIŞTI...

22 Nisan tarihinde evliliklerinde yaşadıkları sorunları dile getirmeye başlayan çift, sosyal medya hesaplarında durumun ciddiyetini belirten bir paylaşımda bulunmuştu.

Paşalı ailesi sosyal medya hesaplarından yayınladıkları gönderide, "Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz. Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik.

Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu. Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz. Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" notunu düşmüşlerdi.

Yapılan bu açıklamadan sonra ilginç bir şekilde sosyal medyadan kaldırılan düğün karelerinin yeniden yüklenmesi ünlü çiftin evliliklerine bir şans daha verdiklerini göstermişti.

SELAHATTİN PAŞALI'DAN 'KRİZ ÇÖZÜLDÜ' MESAJI ANNELER GÜNÜNDE GELDİ

Geçtiğimiz haftalarda boşanma iddialarıyla gündeme gelen Selahattin Paşalı, eşiyle arasındaki problemleri çözdüklerini yaptığı paylaşımla herkese ilan etmiş oldu.

10 Mayıs Anneler Günü'nü vesile kılarak, yüksek takipçili Instagram hesabından eşi Lara Paşalı ve kızları Pera'nın olduğu kareyi 'beyaz kalp' emojisiyle yayınladı.

Paşalı, gösterişli cümlelerden uzak sade ve net bir şekilde evliliğinin yeniden eski huzura kavuştuğunu göstermiş oldu.